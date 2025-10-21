본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

부산 기장군, 철마도시농업공원서 ‘가을 국화 축제’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.21 17:08

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

22∼25일, 다채로운 화훼 전시·체험행사

기장군은 오는 22일부터 25일까지 4일간 철마도시농업공원 일대에서 '기장군 가을 국화 축제'를 개최한다.


이번 축제는 지역에 '꽃 생활화' 문화를 확산하고 방문객들에게 풍성한 볼거리를 제공함으로써 화훼 농가의 안정적인 판로를 확보하고 지역 경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다. 지난해까지 정관 생태하천 학습문화축제와 연계해 진행됐으나, 올해부터는 철마도시농업공원으로 장소를 옮겨 새롭게 개최된다.

행사에서는 지역 5개 화훼 작목반이 생산한 국화를 비롯해 다양한 화훼 전시가 진행되며, 꽃 조형물과 포토존 등 다채로운 볼거리가 마련된다. 또 축제 기간 ▲꽃 나눔 행사 ▲분갈이 체험 ▲농산물 직거래 장터 등 풍성한 체험 프로그램이 운영돼 행사 분위기를 한층 더할 예정이다.


정종복 군수는 "올해는 철마도시농업공원에서 새롭게 행사가 열리는 만큼, 많은 분이 찾아와 따뜻한 가을 햇살과 은은한 국화 향기 속에서 가을의 정취를 만끽하며 소중한 추억을 남기길 바란다"고 말했다.

부산 기장군 ‘가을 국화 축제’ 포스터.

부산 기장군 ‘가을 국화 축제’ 포스터.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원 짜리 치킨값 대해부[치킨공화국의 몰락]① 하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

새로운 이슈 보기