안형주 광주 서구의원 "음주운전 예방·근절해야"

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.21 15:09

최근 5년간 총 610건 음주운전 사고 발생

광주시 서구의회 안형주 의원은 제334회 임시회에서 대표 발의한 '광주시 서구 음주운전 예방과 근절에 관한 조례'가 해당 상임위에서 원안 가결됐다고 21일 밝혔다.

안형주 의원. 광주 서구의회 제공

안형주 의원. 광주 서구의회 제공

최근 5년간(2020∼2024년) 기초지자체별 음주운전 교통사고 현황에 따르면 광주 서구에서는 총 610건의 음주운전 사고가 발생했으며, 사망자는 4명에 달한 것으로 파악됐다.


이번 조례안은 음주운전의 위험성과 예방의 필요성을 널리 알리고, 음주운전으로 인한 인명 및 재산 피해를 방지하기 위한 제도적 기반을 마련하기 위해 발의됐다.

조례안 주요 내용은 ▲음주운전 예방·근절 활동 계획 수립 ▲예방·근절 사업 추진 ▲재정지원·포상 근거 마련 등이 포함돼 있다. 또 자동차, 자전거, 개인형 이동장치 등의 대여사업자에게 음주운전 예방 안내 및 표시를 하도록 권고할 수 있는 근거도 신설했다.


안 의원은 "음주운전의 재범률이 높은 만큼 교육과 캠페인 등 실질적인 예방 대책을 적극 추진해야 한다"며 "이번 조례 제정이 서구민의 생명과 안전을 지키는 제도적 장치가 되길 기대한다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr


