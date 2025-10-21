본문 바로가기
BNK부산은행, 창립 58주년 '룰렛 돌리GO!!' 이벤트

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.21 14:09

10월 24일 모바일뱅킹 참여

축하메시지 추첨, 경품 제공

BNK부산은행(은행장 방성빈)이 창립 58주년을 맞아 전 세대가 함께 즐길 수 있는 고객 참여형 모바일 이벤트를 펼친다.


'창립 축하하GO! 룰렛 돌리GO!!'라는 이 이벤트는 오는 24일에 진행된다.

이번 이벤트에 모바일뱅킹 앱(App)에서 축하 메시지를 작성한 고객 선착순 1752명이 룰렛 이벤트에 참여할 수 있다. 부산은행은 참여 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲신세계 상품권(1명) ▲투썸플레이스 케이크(5명) ▲교촌치킨 세트(8명) ▲배달의민족 상품권(158명) ▲편의점 모바일 상품권(1580명) 등 다양한 경품을 제공한다. 선착순 인원 마감 시 이벤트는 조기 종료될 수 있다.


이벤트 경품은 마케팅 동의 및 SMS 또는 PUSH 수신 동의 고객에 한해 지급되며 당첨자에게는 이벤트 종료 후 모바일 쿠폰으로 일괄 발송한다. 이벤트에 대한 자세한 사항은 부산은행 모바일뱅킹 앱에서 확인할 수 있다.


부산은행 신식 개인고객그룹장은 "창립 58주년을 맞아 고객과 함께 축하하고 감사의 마음을 전할 수 있는 이벤트를 준비했다"며 "고객과 함께 성장하며 더 가까이에서 소통하는 은행이 되겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
