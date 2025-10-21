본문 바로가기
[2025국감]김동연 "민생쿠폰 지급 적절…어려운 상황오면 빚내 지원할 것"

이영규기자

입력2025.10.21 11:11

김동연 경기도지사가 이재명 전임 도지사 재임 시절 도민들에 지급한 '재난기본소득'에 대해 당시 코로나19 상황을 고려할 때 특단의 조치로 적절했다고 밝혔다.


또 이재명 정부의 최근 민생회복소비쿠폰 지급에 대해서는 12·3계엄으로 엄혹한 경제상황에서 어쩔 수 없는 선택이었다고 주장했다. 아울러 경기도는 어려운 경제상황이 올 경우 빚을 내서라도 도내 자영업자와 소상공인 지원에 나서겠다고 말했다.

김동연 지사는 21일 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 국민의힘 이달희 의원으로부터 관련 질문을 받고 "(이재명 전임 도지사 시절 재난기본소득 명목으로 도민에 모두 3차례 지급된) 원금 1조9000억원 중 상환 후 잔액은 1조1000억원이 남았다"며 "경기도는 앞으로 상환 계획에 따라 상환할 것"이라고 답했다.


이어 "재난기본소득을 (이재명 전임 도지사가) 줄 때 코로나로 많은 국민과 민생이 추락했었고, 경제는 어려웠고, 특단의 대책이 필요한 상황이었다"고 설명했다.


김동연 경기도지사가 21일 국회 행정안전위원회의 국정감사에 출석해 경기도 현황에 대해 이야기하고 있다. 경기도 제공

또 "최근에는 (민생회복소비쿠폰의 경우) 어려운 경제상황에 12·3계엄으로 우리 경제가 급전직하로 떨어지는 등 민생과 경제에 아주 위기가 오는 상황이었다"며 "경제상황에 맞는 경제와 재정정책이 필요한 것이고, 당시 코로나 사태나 12·3계엄 등을 봤을 때 경제 상황에서는 특단의 조치가 필요한 상황이었다"고 재차 강조했다.

그러면서 "경기도는 (이런 빚을) 충분히 감당할 재정 능력을 갖고 있다"며 "(이런 상황이 다시 오면) 빚을 내서라도 민생과 소상공인 자영업자를 살리는 데 주저하지 않겠다"고 밝혔다.


앞서 이달희 의원은 이날 경기도 국감에서 "(이재명 도지사 시절 지급한 재난기본소득) 이자로 올해 경기도가 3832억원을 갚아야 한다"며 "2030년까지 계속 도민의 세금으로 이자를 갚아야 하는데, 후임 지사가 이를 떠안아 안쓰러운 마음이 든다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
