‘채용 정보가 캠퍼스로’… 동아대, 채용설명회·채용상담회 열기 후끈

정기 개최로 학생 맞춤 취업 정보 제공, 접근성 높여

동아대학교 대학일자리플러스센터(소장 신용택)는 재학생·졸업생, 지역 청년들에게 양질의 취업 정보 제공과 인사 담당자와 소통의 장 마련을 위해 릴레이 채용설명회와 채용상담회를 개최했다.

동아대가 채용설명회 및 채용상담회를 열고 있다.

이달까지 총 두 달간 이어진 채용 설명회엔 시중은행(BNK부산은행·하나은행), 금융 공기업(IBK기업은행·한국자산관리공사), 공기업(국민건강보험공단), 대기업·중견기업(롯데호텔·BGF로지스·대한항공·삼성중공업·에코프로비엠·한미그룹·DN솔루션즈) 등 11개 기업이 참석해 채용 정보를 제공했다.

이번 행사는 기업의 최신 채용 트렌드를 이해하고 직접 현직 인사 담당자와 소통할 기회를 제공해 취업 준비의 실질적인 도움을 주기 위해 기획됐다. 참여 기업들은 서류 전형, 인적성 검사, 면접 절차 등 채용 전형별 준비 방법을 상세히 안내해 학생들의 궁금증 해소와 취업 전략 수립을 도왔다.

대한항공 채용설명회에 참가한 취업준비생 최동균(전자공학과 4) 학생은 "설명회를 통해 인사 담당자에게 직접 질문하고 상세한 정보를 얻을 수 있어 큰 도움이 됐다"며 "이런 기회가 마련된다면 취업 준비에 큰 힘이 될 것 같다"고 말했다.

신용택 동아대 대학일자리플러스센터 소장은 "학생들이 채용 정보를 쉽고 빠르게 접할 수 있도록 정기적인 채용설명회 개최에 최선을 다하고 있다"며 "모든 학생이 채용설명회를 통해 필요한 정보를 얻고 자신감 있게 취업 준비를 할 수 있도록 든든한 지원군이 되겠다"고 말했다.

동아대 대학일자리플러스센터는 부산 지역 우수 기업을 알리기 위해 부산시·부산경제진흥원과 연계해 선보공업, 지비라이트, 이노폴, 쌍떼화장품, 라이브엑스 등 5개 기업 설명회도 이달 중 개최할 예정이다.





영남취재본부 조충현 기자



