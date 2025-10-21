남도국제미식산업박람회 마지막 걸음…'미식인 주간' 운영

21~26일 남도 식재료 재해석

체험형 프로그램 등 다채 구성

2025 남도국제미식산업박람회가 21~26일까지 '미식인 주간'을 주제로 참신한 콘텐츠와 실감형 프로그램으로 박람회의 유종의 미를 장식한다.

이 기간 남도의 식재료를 현대적으로 재해석한 청년 셰프들의 창작 요리와 함께 남도 미식의 다양성과 미래 가능성을 확인할 수 있는 체험형 프로그램이 다채롭게 펼쳐진다.

미식 이벤트존에서는 예선 경연과 전문가 컨설팅을 거쳐 박람회에 입성한 청년 셰프들이 창의적 남도미식을 선사한다. 남도의 대표 재료를 현대적으로 재해석한 '여수 삼합 피자', '밤단호박 뇨끼', '고추장불고기 라자냐'로, 남도의 전통 맛에 청년 셰프들의 감각과 아이디어를 더해 개성 있고 세련된 케이(K)-푸드의 매력을 선보일 예정이다.

'셰프를 위한 모든 것'을 주제로 주방기기, 친환경 주방용품, 생활도자기 등 다양한 제품이 한자리에 모여, 미식 산업 종사자와 일반 관람객 모두가 영감을 얻을 수 있는 공간도 구성된다.

목포미식문화갤러리 해관1897에서는 일본 후쿠오카 퓨전 부문 최초로 미쉐린 1스타를 받은 니시무라 셰프가 '월드미식파티' 프로그램을 진행한다. 남도 식재료를 활용한 글로벌 미식의 가능성을 보여주는 특별한 자리로, 참가자들은 셰프의 시연과 강연, 토크를 통해 그의 독창적인 요리 철학을 직접 체험할 수 있다.

또 어린이와 가족 단위 관람객에게 인기 높은 '남도미식 조리체험'과 '청소년 미각체험교실'은 남도 전통음식의 깊이를 직접 체험하고 배워보는 뜻깊은 기회를 제공한다. 특히 미각체험교실은 '한국인의 주식은 밥', '소금과 해조류', '콩과 장 체험' 등 테마별로 구성돼 교육적 효과까지 더한다.

소상공인이 참여하는 '남도 대표맛집 미식로드'는 4주 차에 맞춰 디저트 메뉴(수플레, 프레첼 등) 추가, 부스별 주류 판매 확대, 4천 원 할인 쿠폰 제공 등으로 방문객 편의성을 더욱 강화했다.

홍양현 남도국제미식산업박람회 사무국장은 "'미식인 주간'은 미래 셰프, 전통 명인, 산업 종사자, 관람객 모두가 함께 만들어가는 남도미식의 종합 무대"라며 "남도의 진짜 맛과 가치를 마지막까지 경험해 보시기를 바란다"고 말했다.

2025 남도국제미식산업박람회는 오는 26일까지 목포문화예술회관 일원에서 성황리에 진행되며, 자세한 내용은 남도국제미식산업박람회 공식 누리집에서 확인할 수 있다.





