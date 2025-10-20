본문 바로가기
부산항만공사 조정선수단, 전국체전서 동메달 땄다

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.20 17:49

부산항만공사가 전국체전 조정에서 동메달을 거머쥐었다.


부산항만공사(BPA, 사장 송상근) 조정선수단은 지난 18일부터 20일까지 부산 서낙동강 조정경기장에서 열린' 제106회 전국체육대회' 조정 분야 여자일반부에 출전해 동메달을 획득했다고 알렸다.

부산항만공사 조정선수단.

부산항만공사 조정선수단.

출전 종목은 쿼드러플스컬과 무타페어, 경량급 더블스컬, 싱글스컬로 총 4개이며 그중 조선형, 김하영 선수가 출전한 무타페어에서 결실을 거뒀다.

BPA 송상근 사장은 "부산에서 2000년에 개최된 이후 25년 만에 개최된 전국체육대회에서 부산항만공사 조정선수단이 달성해 낸 성적이어서 기쁘다"며, "올해 마지막 경기까지 전력을 다한 선수들을 치하하고 2026년에도 기량을 펼칠 수 있도록 힘껏 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
