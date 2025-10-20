본문 바로가기
[2025국감]이창용 "그림자금융 위험성 커져…비은행 공동검사 권한 필요"

김혜민기자

입력2025.10.20 16:44

이창용 한국은행 총재는 20일 "비은행을 통한 금융 불안이 은행보다 더 커지고 있다"며 "금융안정 관리를 위해서는 비은행 금융에 대한 공동검사와 자료요청 등 최소한의 권한이 필요한 상황"이라고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

이 총재는 이날 서울 중구 한은 본관에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사에 출석해 이같이 밝혔다.


그는 "그림자 금융은 우리나라뿐 아니라 전 세계에서 가장 큰 위험요인으로 보고 있다"며 "경제가 디지털화가 되면서 비은행과의 연계도 커지고, 사실은 지금 일어나는 여러 위험성이 비은행 금융권에서 일어나는 상황"이라고 우려했다.

이 총재는 "금융안정을 위해서는 시급하게 한은이 적어도 공동검사나 자료요청권은 가져서 감독할 수 있어야 한은이 시스템적인 위험을 막을 수 있을 것"이라며 "거시건전성 정책에 관해서도 조언만 하는 것이 아니라 같이 정책을 결정하는 체제가 만들어져야 한다"고 강조했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
