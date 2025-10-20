하나카드, 블록체인 기업 EQBR과 기술협력 협약

트래블로그 글로벌 경험과 EQBR 블록체인 인프라 결합

하나카드는 20일 블록체인 인프라 기업 EQBR과 전략적 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

20일 서울 중구 하나카드 본사에서 진행된 하나카드-EQBR 업무협약 체결식에서 성영수 하나카드 대표(왼쪽부터)와 이현기 EQBR 대표가 기념촬영을 하고 있다.

협약은 스테이블코인 관련 법제화 이전 기존 시스템 내 블록체인 기술을 접목한 사전 테스트를 하고 향후 서비스 출시를 준비하기 위해서다.

양사는 하나카드에 스테이블코인 기반 기술을 접목해 생활에서 활용 가능한 디지털 자산 서비스를 단계적으로 준비할 방침이다.

블록체인 기반 금융 신사업 전반에서의 협력 기회를 함께 모색할 예정이다.

하나카드는 트래블로그로 축적한 외화환전 및 글로벌 결제 경험을 기반으로 스테이블코인과 하나머니 간 전환·결제할 수 있도록 하고, 기존 금융 서비스와 블록체인 기반 생태계를 연결하는 새로운 사업 모델을 발굴할 계획이다.

EQBR은 자사 블록체인 인프라를 통해 스테이블코인 지갑과 하나카드 서비스의 원활한 연동을 구현한다.

두 회사가 함께 솔루션을 검증하고 사업화 모델을 발굴해 금융과 블록체인 융합을 현실화하는 게 목표다.

두 회사는 서비스 안정성과 고객 보호 체계를 전제로 적용 범위를 순차적으로 확대하고 국내외 시장 진출 가능성을 적극 검토할 예정이다.

성영수 하나카드 대표는 "협약은 전통 금융 서비스에 스테이블코인 결제를 접목해 금융 생활의 확장 가능성을 열 것"이라며 "글로벌 네트워크와 연계해 국내외 고객 모두 일상 결제 전반에서 디지털 자산을 활용하는 환경을 선도하고, 새 공동 사업 기회를 적극 발굴할 것"이라고 말했다.





