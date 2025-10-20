본문 바로가기
부산항만공사, 척수장애인 스쿠버다이빙 체험

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.20 16:23

“물속은 자유로워”… 해양레저 공공성 확산

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 한국해양소년단 부산연맹과 함께 지역 척수장애인을 위한 스쿠버다이빙 체험 행사를 열었다.


20일 부산 북항마리나 다이빙풀에서 진행된 이번 행사는 해양레저 체험 기회가 부족한 척수장애인을 대상으로 한 사회공헌 프로그램이다. 부산시 장애인체육회 추천을 통해 선정된 10명의 척수장애인이 참가했다.

참가자들은 스쿠버 전문강사 10명으로 구성된 강사진의 1대1 지도를 받으며 수중 호흡과 기본 동작을 익혔다. 평소 휠체어에 의존하던 참가자들은 물속에서 자유롭게 움직이며 색다른 해방감을 느꼈다.


이번 프로그램은 지난 6월 두 차례 진행돼 큰 호응을 얻은 데 이어 참가자들의 요청으로 다시 마련됐다. 한 참가자는 "물속에서는 그 어느 때보다 자유로웠다"며 "잊지 못할 경험이었다"고 말했다.


송상근 부산항만공사 사장은 "부산항을 기반으로 시민과 함께하는 공공기관으로서 누구나 해양레저의 즐거움을 누릴 수 있도록 하는 것은 중요한 가치"라며 "이번 체험이 참가자들에게 새로운 자신감과 활력을 주는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

부산항만공사가 척수장애인 대상 스쿠버다이빙 체험행사를 진행하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
