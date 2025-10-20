민중기 특검, '상폐 전 엑시트' 의혹에 "논란 죄송…위법사항 없어"

업체 대표와 동창인 점 등 의혹 제기

'도덕성 문제' 불거지자 직접 해명

"개인적 일로 수사 영향 안 돼"

김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사가 '태양광 회사 주식 매도' 의혹과 관련해 직접 사과에 나섰다. 다만 "위법사항은 없었다"고 설명했다.

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사 의혹 관련 사건을 맡은 민중기 특별검사가 2일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검 사무실에서 열린 현판 제막식에서 인사말을 하고 있다. 2025.7.2 조용준 기자



민 특검은 20일 언론 공지를 통해 "개인적인 주식 거래와 관련한 논란이 일게 되어 죄송하다"며 "다만 주식 취득과 매도 과정에서 미공개정보 이용 등 위법사항이 없었다는 점을 분명히 말씀드린다"고 밝혔다.

이어 "15년 전 저의 개인적인 일로 인해 현재 진행 중인 특검 수사가 영향을 받아서는 안 된다고 생각한다"며 "묵묵히 특검으로서의 소임을 다 하겠다"고 덧붙였다. 민 특검은 최근 특검팀 조사를 받은 후 숨진 양평군 공무원에 대해 "명복을 빌고 유족들께 깊은 애도의 말씀을 다시 한번 드린다"고 밝혔다.

민 특검은 서울고법 부장판사로 재직하던 시절 태양광 소재업체인 네오세미테크 비상장 주식을 상장 폐지 직전 팔아 1억5000여만원의 시세차익을 거둔 것으로 밝혀지며 '미공개 정보 이용 의혹'이 불거졌다. 해당 업체는 주식을 처분한 이후 분식회계로 상장 폐지됐다.

민 특검이 해당 회사 대표와 고등학교·대학교 동창이고 상장 폐지 직전 주식을 팔았다는 사실과 관련해 부정 이득을 본 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다. 이에 민 특검은 지난 16일 해당 의혹이 처음으로 제기된 지 나흘 만에 직접 입장을 밝혔다.

민 특검이 보유했던 네오세미테크 주식은 김 여사도 한때 거래했던 것으로 알려졌다. 특검팀은 김 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹을 수사하는 과정에서 해당 회사의 주식 투자 건도 조사한 바 있다.

지난 17일 특검팀은 언론 공지를 통해 민 특검이 2000년 초 회사관계자가 아닌 지인의 소개로 3000만~4000만원가량 투자했고, 2010년 증권사 직원의 매도 권유로 주식을 1억3000여만원에 팔았다고 해명했다. 그러나 구체적 경위에 대해선 별다른 설명을 내놓지 않아 의혹이 증폭된다는 비판이 제기됐다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



