진안군, 22일부터 '인구주택총조사' 실시

내달 18일까지…'정책 수립 기초자료' 활용

전북 진안군이 오는 22일부터 내달 18일까지 '2025 인구주택총조사'를 실시한다.

20일 군에 따르면 5년마다 시행되는 국가 기본통계 조사인 인구주택총조사는 우리나라 인구 규모와 가구 특성, 주택 현황 등을 종합적으로 파악해 각종 정책 수립의 기초자료로 활용된다.

이번 조사는 관내 20% 표본 가구와 기숙 및 사회시설을 대상으로 조사를 진행한다. 군은 주민들의 편의와 조사 품질 제고를 위해 오는 22~31일 인터넷, 모바일, 전화 등을 통한 비대면 조사 기간을 운영한다.

해당 기간에는 통계청에서 발송한 안내문을 받은 조사 대상 가구가 직접 참여할 수 있으며, 비대면 조사에 참여하지 않은 가구는 내달 1일~18일 조사원이 가구에 방문해 면접조사를 실시할 예정이다.

특히, 이번 조사는 국민 부담을 줄이기 위해 13개 항목은 행정자료로 대체하고, 가족 돌봄 시간과 결혼계획·의향 등 7개 신규 항목을 포함한 총 55개 항목으로 구성돼 진행될 예정이다.

군 관계자는 "인구주택총조사는 통계법 제33조에 따라 통계작성 목적으로만 사용되며, 개인 정보는 철저히 보장된다"며 "올해로 100주년을 맞이한 인구주택총조사가 성공적으로 추진될 수 있도록 군민 여러분의 적극적인 참여와 가급적 비대면 조사 이용을 부탁드린다"고 말했다.





