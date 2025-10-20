본문 바로가기
[날씨]전국 쌀쌀한 출근길…강원 높은 산지 첫눈 전망

변선진기자

입력2025.10.20 07:32

월요일인 20일 찬 공기가 남하하면서 아침 기온이 한 자릿수까지 떨어지고 강한 바람이 불어 체감온도는 더욱 낮아지겠다.

기상청에 따르면 아침 최저기온은 2~15도, 낮 최고기온은 12~22도로 예보됐다.


강원 북부의 해발 1200ｍ 이상의 높은 산지에서는 새벽부터 오전 사이 비가 눈으로 바뀌며 1㎝ 안팎의 첫눈이 내리는 곳도 있겠다. 강원 영동은 새벽부터, 경북 동해안·경북 북동 산지는 오전부터, 경남권 동부는 늦은 오후부터 일부 비가 내릴 것으로 전망된다.

예상 강수량은 ▲강원 영동 10~50㎜ ▲경북 북부 동해안·경북 북동 산지 5~30㎜ ▲부산·울산·경남 동부 내륙·경북 남부 동해안·울릉도·독도 5㎜ 안팎이다.


일부 경기 내륙, 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전북 동부 높은 산지에 서리가 내리는 곳이 있겠다. 일부 경기 북부 내륙과 강원 북부 내륙·강원 산지에는 얼음이 어는 곳이 있겠다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~4.0ｍ, 서해 앞바다에서 1.0~3.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~2.5ｍ로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다에서는 동해 1.5∼5.5ｍ, 서해 1.5∼4.0ｍ, 남해 1.0∼4.0ｍ의 파고가 일 것으로 보인다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
