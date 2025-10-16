에버랜드, '스노우피크 에버랜드 캠프필드' 31일부터 일반 공개

텐트존·오토 캠핑·쥬바코 등 숙영 옵션 다양

매달 15일 온라인 예약 오픈

에버랜드, 복합 문화 단지로 주목

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 스노우피크코리아와 손잡고 '스노우피크 에버랜드 캠프필드'를 오는 31일부터 일반에 공개한다고 16일 밝혔다.

오는 31일부터 일반에 공개되는 '스노우피크 에버랜드 캠프필드'. 삼성물산 AD 원본보기 아이콘

경기도 용인 에버랜드 단지에 조성된 '스노우피크 에버랜드 캠프필드'는 스노우피크의 국내 첫 직영 캠핑장이다. 서울 근교에서 대자연 속 프리미엄 캠핑을 경험할 수 있는 이색 공간으로 평가받는다.

프리미엄 오토 캠핑존, 텐트 스위트존, 유명 건축가 구마 겐고의 모바일 하우스 '쥬바코' 등 다양한 숙영 옵션이 마련됐다. 스노우피크 스토어, 카페앤다이닝, 숲속 트래킹, 아침 요가 등 체험 요소들도 다채롭게 즐길 수 있는 복합 공간으로 운영된다. 또한 캠프필드 전체는 사람과 자연을 유기적으로 연결하고자 지형을 최대한 살린 단차 설계와 자원 회수 로봇 '네프론' 도입, 인공지능(AI) 기반 공간 데이터 서비스 제공 등의 친환경 기술들이 적용됐다.

캠프필드 오픈으로, 에버랜드는 테마파크, 미술관, 뮤지엄, 스피드웨이 등에 이어 캠핑까지 아우르는 복합 문화 단지로서 올가을 고객들에게 큰 인기를 끌 것으로 기대하고 있다. 캠프필드 이용객들은 에버랜드와 함께 호암미술관, 삼성화재 모빌리티 뮤지엄 등을 연결하는 무료 셔틀버스를 통해 자연과 예술을 모두 즐길 수 있다.

스노우피크 에버랜드 캠프필드는 지난달 말 오픈식을 하고 현재 시범운영 중이다. 매월 15일 일반 대상 온라인 예약 사이트를 오픈한다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



