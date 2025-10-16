본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

에버랜드, '스노우피크 에버랜드 캠프필드' 31일부터 일반 공개

김형민기자

입력2025.10.16 10:07

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

텐트존·오토 캠핑·쥬바코 등 숙영 옵션 다양
매달 15일 온라인 예약 오픈
에버랜드, 복합 문화 단지로 주목

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 스노우피크코리아와 손잡고 '스노우피크 에버랜드 캠프필드'를 오는 31일부터 일반에 공개한다고 16일 밝혔다.


오는 31일부터 일반에 공개되는 '스노우피크 에버랜드 캠프필드'. 삼성물산

오는 31일부터 일반에 공개되는 '스노우피크 에버랜드 캠프필드'. 삼성물산

AD
원본보기 아이콘

경기도 용인 에버랜드 단지에 조성된 '스노우피크 에버랜드 캠프필드'는 스노우피크의 국내 첫 직영 캠핑장이다. 서울 근교에서 대자연 속 프리미엄 캠핑을 경험할 수 있는 이색 공간으로 평가받는다.

프리미엄 오토 캠핑존, 텐트 스위트존, 유명 건축가 구마 겐고의 모바일 하우스 '쥬바코' 등 다양한 숙영 옵션이 마련됐다. 스노우피크 스토어, 카페앤다이닝, 숲속 트래킹, 아침 요가 등 체험 요소들도 다채롭게 즐길 수 있는 복합 공간으로 운영된다. 또한 캠프필드 전체는 사람과 자연을 유기적으로 연결하고자 지형을 최대한 살린 단차 설계와 자원 회수 로봇 '네프론' 도입, 인공지능(AI) 기반 공간 데이터 서비스 제공 등의 친환경 기술들이 적용됐다.


캠프필드 오픈으로, 에버랜드는 테마파크, 미술관, 뮤지엄, 스피드웨이 등에 이어 캠핑까지 아우르는 복합 문화 단지로서 올가을 고객들에게 큰 인기를 끌 것으로 기대하고 있다. 캠프필드 이용객들은 에버랜드와 함께 호암미술관, 삼성화재 모빌리티 뮤지엄 등을 연결하는 무료 셔틀버스를 통해 자연과 예술을 모두 즐길 수 있다.


스노우피크 에버랜드 캠프필드는 지난달 말 오픈식을 하고 현재 시범운영 중이다. 매월 15일 일반 대상 온라인 예약 사이트를 오픈한다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그때 민주당 재집권 보고서 '부동산대책 답안지'였다"…보유세 확 올리나

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

새로운 이슈 보기