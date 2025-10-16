[속보]코스피, 사상 첫 장중 3700 터치…1%대 오름세

코스피 지수가 16일 사상 처음으로 3700선을 돌파했다. 이날 오전 9시20분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1%대 상승한 3694.31에 거래되고 있으며, 장중 3700.28까지 치솟았다.





