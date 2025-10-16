김성환號 한국투자증권, JP모건과 파트너십

김성환 사장이 이끄는 한국투자증권이 이번엔 글로벌 톱티어 운용사 JP모건과 전략적 협업을 강화하며 세계 유수 금융기관들과의 파트너십을 한층 확대하고 나섰다.

한국투자증권은 16일 오전 여의도 본사에서 김성환 사장과 댄 왓킨스 JP모건 아시아태평양 최고경영자(CEO)가 참석하는 회의가 열렸다고 밝혔다. 이 자리에서 양측은 국내 투자자를 위한 상품 출시, JP모건의 글로벌 리서치 국내 제공 등 다양한 협력 과제를 두고 구체적인 논의를 진행했다. 글로벌 투자지역 다각화를 위해 아시아 및 중국지역 투자 금융상품을 먼저 선보일 예정이다.

김성환 한국투자증권 사장(왼쪽)과 댄 왓킨스 JP모건 아시아태평양 최고경영자(CEO)가 16일 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 전략적 비즈니스 협력방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한국투자증권 AD 원본보기 아이콘

김성환 사장은 "한국투자증권을 거래하시는 고객분들에게 특별한 상품을 제공할 수 있는 실질적인 미팅을 진행했다"며 "앞으로도 글로벌 금융 네트워크를 더욱 강화해 국내 투자자의 글로벌 투자 생태계 참여 기회를 확대하겠다"고 말했다.

JP모건체이스그룹 산하 자산운용 부문인 JP모건은 3조9000억달러(약 5400조원) 규모의 운용자산(AUM)을 보유한 글로벌 톱티어 운용사다. 주식·채권 등 전통자산은 물론 부동산, 인프라, 사모·헤지펀드, 멀티에셋, 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 대체투자 영역까지 포괄하며, 운용 및 리서치 역량 등에서 글로벌 최고 수준으로 평가받고 있다.

JP모건과의 이번 협업은 한국투자증권이 추진 중인 글로벌 파트너십 다변화 전략의 일환이다. 한국투자증권은 이미 골드만삭스, 칼라일, MAN그룹, 얼라이언번스타인 등과의 전략적 협업을 통해 국내 투자자에게 차별화된 금융 솔루션을 제공하고 있다. 단순한 상품제공을 넘어, 글로벌 리포트와 맞춤형 자산관리 서비스를 통해 글로벌 금융사와 국내 투자자를 잇는 플랫폼 역할을 수행하고 있다는 평가다. 이번 협업 역시 투자 인프라 고도화와 상품·리서치 경쟁력 강화를 통해 한국투자증권의 지속 가능 성장 기반을 공고히 하는 계기가 될 전망이라고 회사 측은 강조했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>