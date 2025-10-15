유방암 극복 코프먼, 위대한 도전…LPGA Q스쿨

유방암 진단 후 Q스쿨 2차 예선 출전

정규 투어 우승 없고, 엡손 투어 3승 수확

선수들 유방암 정기 검진 중요성 강조

킴 코프먼(미국)이 유방암을 극복하고 다시 투어 복귀를 노린다.

미국 골프 전문매체 골프다이제스트는 14일(현지시간) "1년 전 유방암 진단을 받았던 코프먼이 15일 시작하는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 퀄리파잉(Q)스쿨 2차 예선전에 출전한다"고 보도했다.

코프먼은 1991년생이다. 2014년 LPGA 투어에 데뷔했다. 정규 투어에서는 우승이 없지만 엡손(2부) 투어에서 3승을 거뒀다. 지난해 10월 암 진단을 받은 뒤 11월 가슴 절제술을 했다. 올해 1월 항암 치료를 시작했다. 지난 6월 완치 판정을 받고 7월부터 코스에 나선 코프먼은 9월 엡손 투어 대회에 나와 공동 37위에 올랐다.

특히 코프먼은 7월 엡손 투어 대회인 하트퍼드 헬스케어 챔피언십 대회에 참가 선수들을 대상으로 무료 유방암 검진을 제공하는 작업을 진행했다. 엡손 투어는 지난주 올해 헤더 윌버 스피리트 어워드 수상자로 코프먼을 선정했다. 투어 회원들의 투표로 수상자를 정하는 이 상은 헌신과 용기, 인내, 경기에 대한 사랑, 목표 달성 정신을 보여준 프로 선수에게 준다.

코프먼은 "지난 1년은 제게 힘든 한 해였지만 저의 인내심과 극복하려는 마음을 인정받게 돼 정말 기쁘다"고 소감을 밝혔다. 그는 "저 같은 경우 30대 초반 나이에 암을 일찍 발견해서 다행이었다"며 "다른 분들도 조기에 발견하는 것이 중요하다"고 정기 검진의 중요성을 강조했다.





