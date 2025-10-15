삼성전자 3분기 영업익 12.1조원…3년 만에 최대 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①삼성전자, 3분기 영업이익 12조1000억원…전년 동기 대비 31.8% 증가

②경기 성남·하남 부동산 불장…법원 경매시장에도 투자수요 몰려

③노벨경제학상 모키어·하윗, 한국 경제 성장 동력으로 '개방성' 꼽아

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감, 트럼프 발언에 증시 냉온탕 반복

○트럼프, SNS서 "中과 식용유·일부 교역 중단 검토"

○이달 말 미·중 정상 담판 앞두고 신경전 고조

Top3 NEWS

■ '반도체 슈퍼사이클의 서막' 삼성전자 영업익 12.1조…매출액 사상 최대 ○영업익 12.1조, 매출액 86조

○영업익 전년 동기 대비 31.8%↑

○삼성 "메모리 업황 개선 영향"

■ 천당 아래 분당, 분당 밑에 하남…"재건축 되겠지" 구축 아파트 경매 활황[부동산AtoZ] ○분당, 4개월 연속 낙찰가율 90%대

○하남, 경매 기일변경 건수 증가

○경락잔금대출 잠가도 경매 시장 과열

■ 노벨경제학상 모키어·하윗 "韓 유일한 과제는 저출산…국경 넘는 개방성이 혁신 동력" ○조엘 모키어 "韓 성공은 개방과 기술 유입…저출산이 유일한 위험"

○피터 하윗 "새 아이디어와 혁신 유입이 저출산 해법"

○AI 평가는 엇갈려…하윗 "규제 필요", 모키어 "도구일뿐"

그래픽 뉴스 : [Why&Next] 1년 반 만의 외환당국 구두개입…올봄 1430원과 다른 점은

○"레벨 높고 변동성 크다" 판단

○4월29일(1437.3원) 이후 최고 수준 마감

○'1400원 뉴노멀' 시각 확산, 그러나…"변수 확인 필요"

the Chart : "조정기 끝?"…반등하는 엔터주

○9월 지수 강세에도 약세

○"한중 불확실성 지속"

○"내년 BTS 월드투어에 빅뱅까지 기대↑"

오늘 핵심 일정

○국내

08:55 수출액 (YoY) (9월)

08:55 수입액 (YoY) (9월)

08:55 무역수지 (9월)

12:00 M2 통화공급 (8월)

○해외

01:20 미국 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설

04:25 미국 연준 월러 이사의 연설

13:00 일본 산업생산 (MoM) (8월)

17:00 독일 부흐 독일 연방은행 부총재의 연설

18:00 유럽 산업생산 (MoM) (8월)

21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (10월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 16℃( ▲ 1 ℃ ) ｜최고기온 : 24℃( ▲ 3℃)

○강수확률 오전 30%｜오후 60%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>