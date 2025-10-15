은행주, 숨 고르기 속 저평가 매력 부각…실적 시즌 재평가 기대

최근 은행주의 주가가 코스피 상승세를 따라가지 못하며 잠시 숨 고르기에 들어갔다. 그러나 단기적으로 급등했던 주도 업종의 조정 가능성이 제기되면서, 상대적으로 안정적인 실적과 배당 매력을 갖춘 은행주의 방어적 성격이 다시 주목받고 있다.

전문가들은 환율 변동성과 외국인 수급 부담이 단기적으로 투자심리에 영향을 주고 있지만, 최근의 조정으로 인해 밸류에이션 부담이 완화되면서 중장기 관점에서의 가격 매력은 높아졌다고 분석한다. 본격적인 실적 시즌에 접어드는 만큼, 안정적인 수익 기반을 갖춘 은행주에 대한 재평가 가능성도 열려 있다는 전망이다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 93,300 전일대비 1,700 등락률 +1.86% 거래량 4,276,788 전일가 91,600 2025.10.15 09:19 기준 관련기사 삼성전자, 22일 XR '프로젝트 무한' 공개…언팩 초대장 발송[굿모닝 증시]美中 무역갈등 재점화…코스피 방향성 부재미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 409,000 전일대비 2,500 등락률 -0.61% 거래량 623,834 전일가 411,500 2025.10.15 09:19 기준 관련기사 미·중 우려 완화에 삼전 서프라이즈…코스피, 사상 최고치 '돌파'은행주, 단기 조정장 속 방어 매력 부각[클릭 e종목]"원화약세·주가 동반 랠리…주도주 상승동력이 전제" 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 81,800 전일대비 6,000 등락률 +7.92% 거래량 5,007,714 전일가 75,800 2025.10.15 09:19 기준 관련기사 미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피사상 최고치 경신했던 코스피 하락 '전환'은행주, 단기 조정장 속 방어 매력 부각 전 종목 시세 보기 close , 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 134,200 전일대비 5,500 등락률 +4.27% 거래량 911,287 전일가 128,700 2025.10.15 09:19 기준 관련기사 국내 증시, 단기 조정에도 상승 모멘텀 지속 전망은행주, 단기 조정장 속 방어 매력 부각한미반도체, 한미싱가포르 법인 설립 전 종목 시세 보기 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 256,500 전일대비 1,500 등락률 -0.58% 거래량 297,073 전일가 258,000 2025.10.15 09:19 기준

