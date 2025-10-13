본문 바로가기
IFC 계약금 반환 소송, 미래에셋자산운용 전면 승소

박형수기자

입력2025.10.13 15:54

미래에셋자산운용이 캐나다 브룩필드자산운용 간 IFC 계약금 반환 소송에서 전면 승소했다.


13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 싱가포르국제중재센터(SIAC)는 미래에셋자산운용과 캐나다 브룩필드자산운용 간의 IFC 계약금 반환 소송에서 미래에셋 측의 주장을 인용했다.

SIAC는 브룩필드자산운용이 계약금 2000억원 전액 반환 및 지연 이자 및 중재 관련 비용 일체를 배상할 것을 명령했다.


앞서 브룩필드자산운용은 2021년 하반기 IFC 매각을 추진하면서 미래에셋자산운용을 우선협상대상자로 선정했다. 국토교통부가 IFC 인수를 위한 리츠 인가를 불허하면서 매각이 불발됐다.


브룩필드자산운용은 리츠 승인 불허로 계약 이행을 못한 책임을 물어 미래에셋자산운용이 납부한 계약금을 몰취했다. 미래에셋자산운용은 싱가포르 SIAC에 중재를 신청하면서 법적 분쟁이 이어졌다.




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
