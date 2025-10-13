화순전남대병원, '암생존자 정신건강 인력 양성교육' 성료

광주전남권역암생존자통합지지센터장인 최유리 화순전남대병원 가정의학과 교수가 암생존자통합지지센터의 역할과 생존자 특성을 주제로 강의하고 있다. 화순전남대병원 제공 AD 원본보기 아이콘

화순전남대학교병원은 광주전남권역암생존자통합지지센터, 광주광역정신건강복지센터와 함께 최근 '2025년 암생존자 정신건강 지원 전문인력 역량강화 교육'을 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 교육은 광주광역정신건강복지센터를 비롯해 북구·남구·동구·서구·광산구 기초정신건강복지센터와 중독관리센터에서 근무하는 정신건강 간호사, 사회복지사, 상담사 등 실무 전문인력을 대상으로 진행됐다.

교육 프로그램은 현장 실무와 상담에 바로 적용할 수 있도록 구성됐다. ▲암생존자통합지지센터의 역할과 생존자 특성(최유리 센터장) ▲암생존자의 정서적 문제와 사례 이해(김선영 화순전남대병원 정신건강의학과 교수) ▲개인·집단 심리치료 기법과 상담 유의점(유은승 고려사이버대학교 상담심리학과 교수) 등이 다뤄졌다.

정신·심리 영역 지원의 수요가 커지는 상황에서 암생존자 치료 이후의 삶을 다각도로 지원하기 위한 실무 역량 강화의 필요성도 강조됐다.

최유리 광주전남권역암생존자통합지지센터장(화순전남대병원 가정의학과 교수)는 "이번 교육을 계기로 암생존자 정신건강 서비스의 전문성과 접근성이 높아지길 바란다"며 "의료기관과 정신건강복지센터 간 협력체계를 강화해 생존자와 가족을 위한 지속 가능한 지원 기반을 마련하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



