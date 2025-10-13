설화수 '자음생 럭셔리 뷰티 페어' 진행…"체험 키트 제공"

'자음생크림' 효능 체험과 풍성한 구매 혜택

아모레퍼시픽의 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 10월13일부터 11월2일까지 주요 온라인 플랫폼과 전국 백화점에서 '자음생 럭셔리 뷰티 페어'를 진행한다고 13일 밝혔다.

설화수 글로벌 앰버서더 임윤아. 아모레퍼시픽 제공. 원본보기 아이콘

이번 행사는 설화수의 대표 제품이자 10년 연속 넘버 원 안티에이징 크림의 위상을 지키고 있는 '자음생크림'의 탁월한 효능을 알리며, 다양한 구매 혜택으로 고객 소통을 강화하고자 기획됐다.

이번 행사에서는 이러한 자음생크림의 피부 자생력을 직접 체험할 수 있으며, 자음생 라인의 다양한 제품도 함께 경험할 수 있다. 구매 고객에게는 제품 체험 키트를 포함한 다양한 증정 프로모션이 제공된다.

백화점 매장에서만 만나볼 수 있는 자음생 특화 세트도 함께 선보인다. 특히 유통사별로 제공되는 맞춤형 혜택을 통해 고객에게 다양한 구매 경험을 제공할 예정이다.

설화수 자음생크림은 60년에 걸쳐 연구한 독자적인 인삼 성분과 피부 과학이 결합되어 피부 본연의 생명력을 끌어올리는 데 탁월한 효과를 보인다. 핵심 성분인 '진세노믹스™'는 6000배 농축된 희귀 인삼 사포닌을 기반으로 피부 속 콜라겐 생성을 촉진하고 피부 장벽을 강화해 탄력과 밀도를 높여준다.

설화수 관계자는 "자음생크림의 진정한 효능을 고객에게 전달하는 자음생 럭셔리 뷰티 페어를 통해 고객과 깊은 연결 고리를 만드는 계기를 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>