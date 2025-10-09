본문 바로가기
베이징서 이달 13~14일 세계여성정상회의…시진핑 주석 참석

문혜원기자

입력2025.10.09 19:26

시계아이콘00분 33초 소요
올해 '베이징 선언' 채택 30주년

중국 베이징에서 오는 13∼14일 세계여성정상회의가 개최된다.

시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스

시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 9일 정례 기자회견에서 "세계여성정상회의에 수십명의 국가원수와 정부 수반, 국회 원로, 부총리와 각 부처 장관, 국제기구 수장 및 우호 인사가 참석할 것"이라며 이같이 밝혔다.


13일 열리는 개막식에는 시진핑 중국 국가주석이 참석해 기조연설을 한다. 시 주석은 앞서 2020년 세계여성대회 25주년을 기념하는 유엔 총회 고위급 회의에 화상으로 참석해 2025년 세계여성정상회의를 제안하는 연설을 한 바 있다.

궈 대변인은 "올해는 유엔 창립 80주년이자 제4차 세계여성대회(베이징 대회) 30주년"이라면서 "30년 전 베이징 대회는 베이징 선언과 행동 강령을 채택해 전 세계 여성 문제 발전에 이정표를 세웠다"고 설명했다.


베이징 선언은 1995년 베이징에서 열린 유엔 세계여성대회에서 채택된 국제 선언으로, 성평등과 여성의 권리에 대한 12개 분야 361개 행동강령이 담겼다.


궈 대변인은 "이번 정상회의의 목적은 베이징 세계여성대회의 정신을 검토하고 모든 당사국이 베이징 선언과 행동 강령의 이행을 가속하도록 촉구하는 것"이라며 "전 세계적인 성평등과 여성의 전면적 발전을 촉진하는데 새로운 동력을 불어넣고 인류 운명 공동체를 건설하는 데 기여할 것"이라고 했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
