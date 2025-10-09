국장 좋으면 뭐하나…개미 수익률 4배 외국인들, 뭐 담았나 봤더니

외국인 상위 10종목 급등…평균 수익률 145%

개인은 10종 중 4종목 하락…평균 수익률 37%

올해 국내 증시에서 외국인 투자자들이 올린 평균 수익률이 개인 투자자보다 약 4배 높은 것으로 나타났다고 9일 연합뉴스가 보도했다. 외국인은 반도체 등 대형 기술주에 집중 투자한 반면, 개인은 일부 성장주와 이차전지 종목에 치우치며 수익률 격차가 벌어졌다는 분석이다.

연합뉴스가 인용한 한국거래소 자료를 보면, 외국인 투자자들이 올해 초부터 이달 2일까지 순매수한 상위 10개 종목의 평균 주가 상승률은 무려 145.6%에 달했다. 같은 기간 코스피 지수 상승률(47.9%)은 물론, 개인 순매수 상위 10종목 수익률 평균(37.0%)을 크게 웃도는 수치다.

외국인들이 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자로, 순매수 규모는 5조6590억 원에 달했다. 이 종목은 연초 5만3200원이던 주가가 최근 8만9000원대로 올라 67.3% 상승했다.

뒤를 이은 SK하이닉스는 같은 기간 127% 오르며 외국인 수익률을 견인했다. 외국인은 SK하이닉스를 3조5390억 원 규모로 매수했다.

이외에도 외국인의 주요 순매수 종목이자 고수익을 기록한 종목으로는 ▲한화에어로스페이스(241%) ▲현대로템(355%) ▲효성중공업(259%) ▲이수페타시스(189%) 등이 있었다. ▲카카오(56%) ▲한국전력(77%) ▲삼성전기(58%) ▲현대모비스(26%) 등도 높은 수익률을 기록했다.

반면, 개인 투자자들은 성과 면에서 상대적으로 뒤처졌다. 개인 순매수 1위는 네이버로 2조690억 원 규모가 몰렸으나, 주가 상승률은 27.2%에 머물렀다.

두 번째로 많이 매수한 삼성SDI는 14.8% 하락했으며, ▲현대차(3.8%) ▲SK텔레콤(-1.5%) 등도 뚜렷한 상승세를 보이지 못했다.

이 밖에 ▲LG전자(-8.5%) ▲CJ제일제당(-8.6%) 등은 하락했고, 상승 종목 중에서는 ▲알테오젠(52.3%) ▲한미반도체(21.9%) 등이 비교적 선방했지만 전체 수익률을 끌어올리기엔 역부족이었다.

전문가들은 외국인 투자자의 수익률 우위를 반도체 업황 회복에 대한 선제적 대응에서 찾고 있다. 실제로 삼성전자와 SK하이닉스는 AI용 메모리 수요 증가와 가격 회복 기대감에 힘입어 꾸준한 상승세를 이어가고 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



