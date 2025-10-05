본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

국정자원 화재 행정정보시스템 20.7% 복구…인력 장비 총동원

박준이기자

입력2025.10.05 18:52

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

647개 중 134개 복구
김민재 차관, 대전 본원 방문
현장 복구 중인 인력 격려

국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 마비된 행정정보시스템 647개 중 1등급 업무 22개를 포함한 134개가 복구됐다.


5일 중앙재난안전대책본부에 따르면 국정자원 화재에 따른 장애 열흘째인 이날 오후 6시 기준 복구율은 20.7%다.

이날 새롭게 복구된 정보 시스템은 모바일 공무원증, 통합개방관리시스템 홈페이지, 정부청사관리본부 대표홈페이지(국문·영문) 등이다. 공공기관 전자우편 시스템인 온메일도 전날 부분 복구되면서 공무원 업무 효율성이 향상될 것으로 보인다.


김민재 중앙재난안전대책본부 1차장(행안부 차관)이 2일 정부서울청사에서 국가정보자원관리원 행정정보시스템 화재 관련 중대본 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스.

김민재 중앙재난안전대책본부 1차장(행안부 차관)이 2일 정부서울청사에서 국가정보자원관리원 행정정보시스템 화재 관련 중대본 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스.

AD
원본보기 아이콘

정부는 지난달 26일 국정자원 대전 본원에서 발생한 화재로 정보시스템 647개가 마비되자 인력과 장비를 총동원해 복구작업을 벌이고 있다.


국정자원 현장상황실장인 김민재 행정안전부 차관은 이날 오전 대전 본원 전산실을 방문해 분진 제거 등 복구 현황을 점검했다.

오전 11시 열린 현장상황실 점검회의에서는 대구센터로의 원활한 시스템 이전을 위해 필요한 사항을 점검했다.


김 차관은 연휴 중에도 현장에서 복구에 매진 중인 작업 인력을 격려하면서 안전과 건강을 유의해달라고 당부했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보' 벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

진짜 팔릴줄 몰랐다…편의점 판매 새 역사 쓴 '7500만원 위스키' 구매자는

차례상 '저승캔디' 탑처럼 쌓은 이유 있었네

"자기야, 추석 지나면 또 오른대"한국서만 3년간 7번 가격 올린 명품 브랜드

남경필 전 경기지사, '마약 투약' 장남 출소하자 "드디어 안아줬습니다"

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보'

美 이민 단속 요원, 자국민에 총격…거세지는 시위 행렬

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보'

새로운 이슈 보기