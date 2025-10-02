박원석 "김현지, 상명여대 93학번 내가 李대통령에게 소개"

본문 바로가기
이재명 대통령의 핵심 측근인 김현지 대통령실 제1부속실장이 상명여대 93학번으로 1998년 3월부터 지금까지 27년 이상 이재명 대통령과 인연을 이어온 사실이 전해졌다.

박원석 전 정의당 의원은 지난 1일 언론 인터뷰에서 "1998년 3월쯤 성남에서 활동하던 이재명 당시 변호사에게 김현지 부속실장을 처음 소개했다"며 "당시 시민운동을 준비하며 활동 공간을 찾던 중 성남에서 활동하던 이 대통령과 연결됐다"고 밝혔다.


이어 "성남에서 사람을 찾는다는 이야기를 듣고 후배들에게 소개를 받아 김현지를 연결해줬다"며 "양재에서 이 대통령, 성남시민모임 관계자, 김현지 그리고 저까지 넷이 처음 만났다"고 말했다. 이후 김 부속실장은 성남시민모임에서 활동하게 됐다.

김 부속실장의 학력에 대해서는 "상명여대 93학번으로 1998년 2월 졸업했다"고 설명했다. 대학을 졸업한 직후 이 대통령과 인연을 맺어 지금까지 대통령 곁에서 보좌해 온 것으로 전해진다. 상명여대는 1996년 남녀공학 전환하며 상명대로 이름을 바꾸었다.


국민의 힘은 최근 이 대통령 최측근으로 꼽히는 김 부속실장의 국정감사 출석과 신상 공개를 요구해왔다. 대통령실은 국회 요구 시 출석은 가능하다는 입장을 보였지만 인적 사항 공개에 대해서는 개인정보 보호를 이유로 선을 그었다.


앞서 김장겸 국민의힘 의원은 김 부속실장이 신구대 조경학과 출신으로 김인호 산림청장의 제자라며 산림청장 임명 과정에 영향력을 행사한 것 아니냐는 의혹을 제기했다. 그러나 김 청장 측은 "가르친 적이 없으며 명백한 허위 사실"이라고 반박했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
