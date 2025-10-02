회원구 구암2동 새마을부녀회·협의회, 김선물 세트 기탁

지역 이웃을 위한 따뜻한 나눔 실천



경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 2일 추석 명절을 맞아 구암2동 새마을부녀회·협의회에서 사랑의 김선물 세트 30박스를 기탁했다고 밝혔다.

구암2동 새마을부녀회·협의회, 사랑의 김선물 세트 기탁. AD 원본보기 아이콘

이번에 전달된 물품은 어려운 이웃들이 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 마련된 것으로, 관내 저소득 가구 및 취약계층 30세대에 전달될 예정이다.

구암2동 새마을부녀회·협의회는 매년 명절마다 소외된 이웃을 돕기 위해 김, 떡국, 쌀 등의 위문품을 기탁하고 있으며, 뿐만 아니라 김장봉사 등을 통해 복지사각지대에 있는 취약계층에 대한 사랑나눔행사를 지속적으로 추진하고 있다.

심양숙 구암2동장은 "어려운 이웃을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 새마을부녀회·협의회에 깊이 감사드린다. 앞으로도 우리 주변의 힘들고 어려운 이웃들에게 따뜻한 마음을 전달할 수 있도록 함께 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>