[PE는 지금]중소형 PEF 전성시대 올까

대기업 매물 눈에 띄게 줄어든데다

'홈플러스 후폭풍' 대형사 규제 리스크



중소형 매물이 엑시트에 유리

연기금 등 펀딩시장 중소형 확대

올해 들어 MBK파트너스, 한앤컴퍼니, IMM프라이빗에쿼티, 스틱인베스트먼트 등 국내 대형 사모펀드(PEF)의 활동이 주춤해졌다. 대신 빈자리를 외국계와 중소형 PEF들이 차지하고 있다. 지난 수년간 국내 대형사들의 독무대였던 사모펀드 시장이 조금씩 변화하는 모양새다.

조단위 매물 사라지고, 규제 리스크까지

올해 들어 국내 대형 PEF가 움직일만한 매물들이 줄었다. 지난 수년간 SK, LG, 롯데 등 국내 대기업들이 사업 구조조정을 하며 쏟아져 나온 대형 매물 대부분이 매각됐기 때문이다. 올해 나온 초대형 딜이었던 CJ제일제당 그린바이오사업부와 HPSP의 경우 매각자 측이 스스로 매물을 거둬들이기도 했다. 조단위 초대형 매물에 빠짐없이 이름을 올렸던 MBK파트너스가 '홈플러스 사태'로 인수전에 소극적인 움직임을 보인 게 주요 이유 가운데 하나로 꼽힌다.

남아있는 대형 딜들은 자금조달 차원에서 유리한 외국계 PEF가 높은 인수가격을 써내며 줄줄이 따냈다. KKR이 지난8월 리뉴어스, 리뉴원, 리뉴에너지충북 등 SK에코플랜트의 환경 자회사 3곳 지분 100%를 1조7800억원에 인수하는 계약을 맺은 게 대표적이다. 스틱인베스트먼트와 2파전을 벌였지만 KKR이 상대적으로 높은 가격을 제시한 것으로 알려졌다. HS효성첨단소재 타이어스틸코드 사업부도 스틱인베스트먼트, JKL파트너스를 제치고 베인캐피탈이 우선협상대상자로 선정됐다. 그나마 글랜우드프라이빗에쿼티가 LG화학 수처리사업부를 1조 4000억원에 인수하며 국내 대형 PEF의 존재감을 알렸다.

국내 대형 PEF 들은 규제 리스크도 직면하고 있다. '홈플러스 사태' 이후 MBK파트너스와 한앤컴퍼니가 국세청 세무조사를 받았다. 국회에서는 기관전용 사모펀드를 공모펀드 수준으로 규제하는 법안이 상정됐다. 대형 PEF들이 최우선적인 타깃이 될 것이란 우려의 목소리가 나온다.

펀딩 시장도 중소형 PEF에 기회

최근 수년간 PEF 펀딩시장은 '부익부 빈익빈'이 심각했다. MBK, 한앤컴퍼니, IMM, 스틱 등 빅4가 국민연금을 비롯한 연기금·공제회 펀딩을 대부분 가져갔다. 하지만 올해 들어 상황이 바뀌고 있다. 정치권에서 PEF를 규제해야한다는 목소리가 거세지면서 연기금·공제회들이 대형 출자사업은 줄이고, 중소형 사업은 늘리고 있기 때문이다.

과학기술인공제회가 2019년 이후 4년 만에 'PE 루키리그'를 신설한 게 대표적이다. 설립 5년 이내 신생운용사가 대상이다. 지난해 최소 결성 규모를 5000억원 이상으로 못 박아 사실상 대형펀드에만 출자했던 우정사업본부도 올해는 중형(2500억원 이상)과 소형(1000억~2500억원) 리그를 만들었다. 군인공제회의 경우 내년부터 리그를 나눠 출자할 것으로 알려졌다.

출자자 입장에서도 대형 M&A가 점점 힘들어지는 최근 국내 상황을 반영한 것으로 보인다. 과거 대형 매물을 받아줬던 대기업은 이제 글로벌 M&A에만 관심이 있다. 대형 매물 엑시트(Exit, 회수)가 힘들어진 것이다. 국내 한 사모펀드 부대표는 "중소형 딜의 경우 전략적 투자자나 사모펀드에 팔기가 쉽다"며 "대형 매물의 경우 회수에 시간이 너무 오래 걸린다는 단점이 있다"고 지적했다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr



