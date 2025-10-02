경기도, DMZ OPEN 에코피스포럼 11월 개최…참가신청 시작

마이클 샌델·최재천 등 세계 석학과 함께하는

'DMZ OPEN 에코피스포럼'

11월 3~5일 소노캄 고양서 열려

2일부터 공식 홈페이지 통해 사전 참가신청 가능

경기도는 오는 11월 3일부터 5일까지 고양시 소노캄 고양에서 열리는 '2025 DMZ OPEN 에코피스포럼' 참가자를 2일부터 공식 누리집을 통해 사전 모집한다.

'DMZ OPEN 에코피스포럼'은 DMZ의 생태·평화적 가치를 세계와 공유하고 한반도의 지속 가능한 미래를 모색하는 국제 학술회의다. 올해는 'DMZ에서 시작하는 미래 길 찾기'를 주제로 3일간 진행된다. 3년차를 맞아 지금까지의 성과를 공유하는 한편 향후 DMZ와 한반도의 평화·생태 비전을 제시하는 자리로 마련됐다.

첫날 3일에는 베스트셀러 '정의란 무엇인가'의 저자 마이클 샌델 하버드대 교수의 기조연설과 'DMZ OPEN 페스티벌 조직위원회 공동위원장'인 최재천 이화여대 석좌교수의 대담이 진행된다. DMZ의 평화 정착과 생태 보존, 청년세대의 미래 역할에 대한 국제적 담론이 펼쳐질 예정이다.

'OPEN 세션'은 기후에너지·AI(인공지능) 등 미래기술과 문화·예술을 아우르는 개방형 세션으로 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 기획됐으며, 문화 부문특별강연도 예정돼 있다.

둘째 날인 4일에는 '평화와 생태'를 주제로 한 심층 논의가 이어진다. '적대로부터 환대로: 한반도의 안정적 공존과 평화'를 대주제로 한 '평화세션'에서는 다인종·다문화 사회로 진입한 한국 사회의 공존 방안과 남북이 함께 할 수 있는 협력의 길을 찾아본다. '생태세션'은 시민과 함께 그려온 2050년 한국의 미래상을 공유하고, 국제적 기후·생태 위기 대응 방안을 모색하는 자리로 꾸려진다. 마지막에는 각 세션 좌장이 모여 이번 포럼의 성과를 정리하고 비전을 제시하는 '라운드테이블'이 마련된다.

5일에는 '특별세션'이 진행된다. 유럽 통합 경험을 토대로 한반도 평화와 남북 교류 전략을 모색하는 국제 학술회의와 청년이 주도하는 국제 평화 세미나가 동시에 개최된다. 특히 청년 세미나에서는 방송 '비정상회담'으로 잘 알려진 독일인 방송인 '다니엘 린데만'이 사회를 맡아 국내외 청년들과 함께 토크콘서트를 진행하며, 이어지는 라운드테이블을 통해 평화 담론을 구체화하고 '청년 한반도 평화 선언문'을 채택할 예정이다.

우병배 경기도 평화협력과장은 "DMZ OPEN 에코피스포럼은 단순한 학술회의를 넘어 DMZ의 가치를 전 세계와 공유하고, 평화·생태 담론을 정책적 실천으로 확장하는 자리"라며 "도민과 청년, 국제사회의 폭넓은 참여로 평화와 공존의 미래 비전을 함께 만들어가길 기대한다"고 말했다.

사전 참가 신청은 2일부터 DMZ OPEN 에코피스포럼 공식 누리집을 통해 가능하다.





