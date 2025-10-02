스코넥, 제주비케이 인수로 에너지 신사업 진출 본격화

스코넥 스코넥 276040 | 코스닥 증권정보 현재가 1,730 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,713 2025.10.02 개장전(20분지연) 관련기사 스코넥, 대주주 참여 CB 발행…"구조조정과 신성장동력 확보로 기업 가치 제고"스코넥엔터테인먼트, '2025 게임더하기' 우수게임사 선정스코넥엔터테인먼트, 'Who's at the Door?' 출시 일주일 만에 3만5000건 다운로드 돌파 전 종목 시세 보기 close 엔터테인먼트(대표 박원철)는 제주비케이(대표 김시영·최우진) 인수를 확정하고 본격적인 에너지 신사업 진출에 나선다고 2일 밝혔다.

제주비케이는 기체연료 및 관련제품 도매업을 주요 사업으로 하는 에너지 전문기업으로 지난해 기준 매출 약 595억원, 영업이익 약 26억원을 기록했다. 안정적인 매출 기반과 전국 유통 네트워크를 갖춘 중견 에너지 기업으로 평가받고 있다.

스코넥은 이번 인수를 통해 ▲안정적 현금흐름 확보 ▲글로벌 ESS 컨테이너 사업 진출 교두보 마련 ▲게임과 에너지의 균형 성장 기반 확보 등 다각적 성과를 기대하고 있다.

스코넥 관계자는 "제주비케이 인수는 스코넥의 체질 개선과 미래 신성장동력 확보라는 전략적 의미가 크다"며 "기존 VR·XR 사업부의 혁신과 더불어 에너지 부문의 안정적 수익 창출을 통해 게임과 에너지 투트랙 성장전략을 본격화하겠다"고 밝혔다.

한편 스코넥은 오는 11월 글로벌 MR 게임 '트래블러(Traveler)'의 글로벌 런칭을 앞두고 있으며, 이번 제주비케이 인수를 계기로 콘텐츠·에너지 융합형 종합기업으로의 도약을 본격화할 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>