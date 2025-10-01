고열·몸살 가을감기 아닐수도…성묘·벌초 '진드기 감염병' 주의하세요

고양시 일산서구보건소, 쯔쯔가무시증·SFTS 예방 당부

고열·몸살·소화기 증상…'가을감기'로 넘기지 말아야

성묘·벌초 후 진드기 감염병 주의…"2주간 몸 상태 살펴야"

경기 고양특례시(시장 이동환) 일산서구보건소는 추석 연휴 성묘·벌초, 농작업 등 야외활동을 마친 시민들에게 '귀가 후 2주간 증상 관찰과 신속한 대처'를 당부했다.

'귀가 후 2주간 증상 관찰과 신속한 대처' 안내문. 고양측례시 제공 AD 원본보기 아이콘

가을철(9~11월)에는 쯔쯔가무시증과 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)이 집중 발생하며, 특히 SFTS는 백신·특이치료제가 없어 치명률이 높은 감염병으로 알려져 있다.

또 가을철에는 잔디와 덤불에서 작업하는 일(벌초, 성묘 등)이 많아지면서 진드기에 노출될 위험이 크게 높아진다.

특히 쯔쯔가무시증은 털진드기 유충을 통해, 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)은 참진드기를 통해 전파되며, 최근 보도에 따르면 SFTS의 치명률이 약 18.5%에 이를 정도로 중증 위험이 커 조기 진단과 치료가 무엇보다 중요하다.

시민들은 다음의 행동요령을 따르는 것이 핵심이다. 첫째, 야외활동 시에는 긴팔과 긴바지를 착용하고 모자와 장갑을 함께 착용하며 발목과 손목을 빈틈없이 밀폐해 진드기 접근을 차단한다. 둘째, 귀가 후에는 반드시 샤워를 하고 입었던 옷을 세탁해 고온으로 건조한 뒤 두피, 귀 뒤, 무릎 뒤, 겨드랑이 등 몸 전체를 꼼꼼히 확인한다. 셋째, 발열이나 발진 등 의심 증상이 나타날 경우 지체하지 말고 의료기관을 방문해 최근 야외활동 이력을 알리고, 필요하면 물린 부위를 촬영해 의료진에게 보여주는 것이 좋다.

가을철 진드기 매개 감염병은 물린 직후 바로 증상이 나타나지 않는다는 점도 주의해야 한다.

쯔쯔가무시증과 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)은 대개 10일정도의 잠복기를 거친 뒤 고열·몸살·구토·설사 등 증상이 나타나기 때문에, 벌초나 성묘를 다녀온 시민은 증상이 없더라도 최소 2주간 스스로를 관찰해야 한다.

초기에는 단순 감기와 비슷해 대수롭지 않게 넘기기 쉽지만, 치료가 늦어지면 중증으로 악화될 수 있어 야외활동 후 일정 기간의 자가 모니터링이 필수다.

연휴 '사후 2주' 체크리스트로는 △ 38℃ 전후 고열이 1~2일 이상 지속 △ 심한 몸살·근육통·두통, 구토·설사 등 소화기 증상 △ 벌레에 물린 듯한 딱지(가피) 또는 붉은 반점 등이다.

하나라도 어르신·만성질환자(당뇨, 심혈관질환자)에게 위 증상이 나타난다면, 가볍게 여기지 말고, 감염내과가 있는 (종합)병원에서 진료를 받아야 한다

보건소 관계자는 "연휴 뒤 나타나는 열·몸살을 단순 감기로 생각해 늦게 진단되는 경우가 많다" 며 "특히 가족 중 어르신이 함께 성묘·벌초를 다녀왔다면 2주간 세심히 살피고, 이상 시 바로 의료기관을 찾아달라"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>