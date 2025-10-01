본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

장금용 창원특례시장 권한대행, 추석맞이 복지시설·전통시장 방문

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.01 16:40

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

어르신·아동 위문하고 상인들과
소통하며 따뜻한 명절 분위기 조성

장금용 경남 창원특례시장 권한대행은 민족 최대의 명절 한가위를 앞둔 1일 지역 내 복지시설과 전통시장을 잇달아 방문하며 시민과 함께 따뜻한 명절 분위기를 나눴다.

장금용 경남 창원특례시장 권한대행이 마산어시장을 찾아 상인과 소통하고 있다.

장금용 경남 창원특례시장 권한대행이 마산어시장을 찾아 상인과 소통하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이날 장 권한대행은 첫 방문지인 동진노인복지센터에서 시설을 둘러보고 어르신들을 위문했으며, 종사자들을 격려하며 "어르신들이 안전하고 행복하게 생활하실 수 있도록 시에서 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.


이어 아동양육시설 마산애리원을 찾아 시설장과 종사자들을 만나 애로사항을 청취하고, 보호아동들이 건강하게 성장할 수 있도록 따뜻한 격려와 응원의 메시지를 전했다.

마산어시장을 방문한 장금용 창원특례시장 권한대행은 추석 성수품을 직접 구입하며 상인들과 소통했다. 그는 경기 침체와 시설 현대화 사업 추진 과정에서 어려움을 겪는 상인들의 목소리를 경청하고 "전통시장 활성화와 안전한 환경 조성을 위해 적극적으로 지원해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사

'불법 정치자금' 권성동, 구속 계속될까…구속적부심사 시작

새로운 이슈 보기