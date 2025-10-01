본문 바로가기
"죽은 척하고 버텼다" 곰 습격당한 中 임신부 극적 생존

박은서인턴기자

입력2025.10.01 15:06

흑곡 습격에 중상 입고도 죽은 척해 목숨 건져
임신 14주 상태서 6시간 수술…태아는 무사

중국에서 한 임신부가 곰의 공격을 받았음에도 죽은 척하며 위기를 모면해 극적으로 살아남아 화제를 모으고 있다.

중국에서 곰에게 공격당하고 살아남은 임신부. 극목신문

중국에서 곰에게 공격당하고 살아남은 임신부. 극목신문

원본보기 아이콘

1일 중국 현지 매체 극목신문에 따르면 지난달 7일 칭하이성 위수시에서 소를 몰고 귀가하던 임신부 샤오칭(가명)은 갑자기 나타난 흑곰의 습격을 받았다. 그녀가 뒤돌아서는 순간 곰이 울부짖으며 달려들었고 머리와 얼굴을 물어뜯는 등 잔혹한 공격이 이어졌다.


오른쪽 눈과 왼쪽 귀에서 피가 흘러내릴 정도로 부상이 심각했지만 그녀는 순간적으로 땅에 엎드려 숨을 멈추고 죽은 척해 간신히 목숨을 건졌다. 곰은 발톱으로 그녀의 팔을 건드려본 뒤 그녀가 반응이 없자 자리를 떴다.

당시 그녀는 오른쪽 눈이 보이지 않았고 얼굴은 심하게 부어올랐다. 인근 목동들의 도움으로 몇백 m 떨어진 집으로 겨우 돌아갈 수 있었다. 목축 생활을 하는 시골에 살던 그녀는 가까운 병원에서는 제대로 된 치료를 할 수 없었고 남편과 함께 40시간을 달려 시안시 인민병원 응급실에 도착했다. 항공편을 이용하면 빠르지만 안압 문제로 태아에 위험을 줄 수 있다는 우려 때문에 육로를 택했다.

임신 14주에도 6시간 대수술…태아는 무사

진료 결과 머리에는 다수의 개방성 상처가 있었고 오른쪽 안구에도 심한 상처가 있었다. 왼쪽 귓바퀴와 외이도가 찢어지고 고막도 파열되는 등 중상을 입은 상태였다. 심지어 당시 그녀는 임신 14주 차였다. 의료진은 태아에 위험이 있음에도 6시간에 걸친 대수술을 진행했다.


수술 직후 중환자실로 옮겨졌던 그녀는 지난 18일 퇴원해 안정을 찾았다. 수술 후 경과는 괜찮은 편이고 태아도 무사했으나 오른쪽 눈의 시력은 회복이 어려운 것으로 전해졌다.


갸오칭의 남편은 치료비를 당국 정책에 따라 정부 지원으로 90% 이상 환급받을 예정이지만 시안시에 머무르며 이어지는 생활비와 후속 치료비로 인해 큰 부담을 겪고 있다고 토로했다. 하루 200위안(약 3만9000원)을 벌며 아내와 함께 목축으로 생계를 이어오던 그는 "곰 발톱 아래에서 아내와 아이가 함께 살아남았다"며 "아이를 끝까지 지켜내겠다"고 말했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
