함평군, 추석맞이 수도권서 직거래장터 운영

전남 함평군이 우수한 농특산물이 수도권 시민들의 입맛을 사로잡았다. 군은 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 지난달 6~30일 서울과 인천, 안산, 안양 등 수도권 주요 행사장과 자매결연 아파트 단지에서 직거래 장터를 운영했다고 1일 밝혔다.

직거래장터에는 나비뜨란, 햇맘잡곡, 불갑산꿀벌농장 등 9개 관내 업체가 참여했으며 떡류, 벌꿀, 어성초환, 작두콩차 등 건강식품을 포함해 20여 종의 품목을 판매했다.

산지 직송으로 공급되는 만큼 신선함은 물론, 합리적인 가격으로 수도권 소비자들에게 큰 호응을 얻어 1억원의 매출을 올리는 기염을 토했다.

지역 농특산물 품질을 직접 경험한 뒤, 명절 이후 재구매로 이어질 수 있도록 적극 홍보할 방침이다.

이상익 군수는 "추석맞이 직거래 장터 운영은 농가 소득 향상은 물론 수도권 소비자들에게 함평 농특산물의 우수성을 널리 알릴 좋은 기회다"며 "앞으로도 판로 확대와 브랜드 가치 제고를 위해 직거래 행사를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





