엔비티, 오픈에셋과 MOU 체결…스테이블코인 기반 리워드 생태계 혁신 나선다

종합 포인트 플랫폼 기업 엔비티 엔비티 236810 | 코스닥 증권정보 현재가 3,310 전일대비 80 등락률 +2.48% 거래량 192,017 전일가 3,230 2025.10.01 10:40 기준 관련기사 엔비티, '애디슨 오퍼월' 프랑스, 인도 등 해외 6개국 동시 론칭엔비티, '원조 23번지 남산돈까스' 홈쇼핑서 3연속 완판 달성엔비티, 롯데쇼핑 '롯데온' 제휴…오퍼월 구축 운영 전 종목 시세 보기 close (대표 박수근)가 원화 스테이블코인 발행 사업을 추진하는 블록체인 핀테크 기업 '오픈에셋'과 스테이블코인 신사업 협력을 주 목적으로 한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약을 통해 엔비티와 오픈에셋은 ▲테스트 환경 내 원화 스테이블코인의 발행·상환 검증 ▲리워드의 토큰화를 통한 매체사 온보딩 및 범용 리워드 모델 실험 ▲지급·결제·정산 프로세스 구축에 대한 PoC를 공동으로 추진한다. 양사는 이를 통해 리워드 및 포인트 생태계의 디지털 전환을 가속화하고, 브랜드 토큰 발행 등 올인원 인프라 솔루션 확산을 모색하는 동시에, 제도화 이후 시장 선점을 위한 실질적 기반을 다져 나간다는 전략이다.

오픈에셋은 카카오 블록체인 전문 계열사 그라운드엑스의 CBDC본부가 독립하여디지털 자산 기반 기술과 금융 인프라를 전문으로 하는 블록체인 핀테크 기업으로, 원화 스테이블코인 발행과 디지털 자산 결제 솔루션 개발에 주력하고 있다. 특히 한국은행 CBDC 사업과 한국투자증권 토큰증권 사업경험을 통해 실물 경제와 연결된 블록체인 비즈니스 모델을 구축해 나가고 있다. 엔비티 측은 오픈에셋이 보유한 기술력과 금융 네트워크가 스테이블코인의 실질적 활용 가능성을 검증하는 중요한 역할을 할 수 있을 것이라고 설명했다.

엔비티는 이번 협약을 기점으로 주력 사업인 리워드·포인트 생태계에서 스테이블코인의 도입 가능성을 단계적으로 검토해 나갈 계획이다. 오픈에셋과의 PoC를 통해 스테이블코인이 실제 사용자 보상 및 파트너 정산 구조에 적용될 수 있는지를 검증하고, 이를 기반으로 리워드 시스템의 효율성과 확장성을 극대화한다는 방침이다.

회사 측은 기존의 포인트·리워드 시스템이 가지는 브랜드 간 호환 불가, 조건 제한, 소멸 등 구조적 한계를 스테이블코인 기반 기술을 통해 개선하고, 나아가 전체 리워드 인프라를 토큰화와 스마트 컨트랙트(Smart Contract) 중심으로 전환하는 것이 궁극적 목표라고 설명했다.

엔비티 관계자는 "포인트·리워드 시장은 스테이블코인 대중화가 가장 빠르게 이루어질 수 있는 분야"라며 "이번 협약은 엔비티가 '올인원 인프라 사업자'로 도약하기 위한 중요한 첫 걸음으로, 오픈에셋과 함께 스테이블코인이 사용자 경험과 파트너사의 운영 효율성을 동시에 개선할 수 있다는 점을 입증할 것"이라고 밝혔다.

글로벌 암호화폐 거래소 및 리서치 기관인 코인베이스(Coinbase)에 따르면, 전 세계 스테이블코인 시장은 2028년까지 약 1.2조달러(한화 약 1695조원) 규모로 성장할 것으로 전망된다. 국제결제은행(BIS)에서는 올해 6월 기준 글로벌 스테이블코인 시가총액을 약 2550억달러(약 360조원) 수준으로 추정한 바 있다.





