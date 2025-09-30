본문 바로가기
따뜻한 나눔 실천… 고령군, 추석 맞아 결연가구 방문

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.30 11:16

경북 고령군(군수 이남철)은 추석 명절을 맞아 공무원들이 결연을 한 가구를 직접 방문해 따뜻한 나눔을 실천했다.

이남철 고령군수가 추석 맞아 결연가구를 방문하고 있다. 고령군 제공

이남철 고령군수가 추석 맞아 결연가구를 방문하고 있다. 고령군 제공

이번 방문에서는 독거노인, 조손가정, 다문화가정, 저소득 가정 등 생활에 어려움을 겪고 있는 가구를 찾아 안부를 확인하고 생활 여건을 살폈다.


결연 활동은 명절이나 연말연시 위문품 전달에 그치지 않고 정기적인 안부 전화와 수시 방문을 통해 가구별 애로사항을 청취·지원해 지역사회와의 유대감을 강화하고 복지 체감도를 높이는 데 기여하고 있다.

특히 대상자가 사망이나 전출 등으로 결연을 지속하기 어려운 경우나 담당 공무원의 퇴직 등 특별한 상황을 제외하고는 관계를 유지해, 단순한 보살핌을 넘어 위기가구에 실질적인 도움을 줄 수 있는 든든한 후원자 역할을 하고 있다.


이남철 군수는 "추석을 맞아 공직자들이 어려운 이웃을 직접 찾아 따뜻한 정을 나누고 삶의 어려움을 함께 살피는 것은 우리 사회에 큰 힘이 된다"며 "지속적인 결연 활동을 통해 복지 사각지대를 최소화하고 군민 모두가 행복한 명절을 보낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
