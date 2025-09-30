제주에서 제3회 대한폴로연맹 회장배 대회 열려

대한폴로연맹이 지난 27~28일 제주도 한국폴로클럽에서 '제3회 대한폴로연맹 회장배 대회'를 개최했다고 30일 밝혔다.

이번 대회에서는 13세 이하(U-13)부, U-13부 대표선발전, 성인선수부 경기가 열렸다. 이 중 U-13부 경기와 U-13부 대표선발전은 한국폴로클럽 내에 있는 대한폴로연맹 유·청소년 실내훈련센터에서 개최됐다. 유·청소년 실내훈련센터는 날씨에 구애받지 않고 실내 폴로 경기를 치를 수 있는 국내 최대 규모의 실내 말 훈련시설이다.

제3회 대한폴로연맹 회장배 대회에 참가한 선수가 공을 쫓아가고 있다. [사진 제공= 대한폴로연맹]

대회 MVP에 선정된 나해온(가운데세인트존스베리아카데미 제주)과 박건호(오른쪽서울목운초) 학생 [사진 제공= 대한폴로연맹]

대회 MVP는 대회 내내 안정적인 경기력을 선보인 나해온(세인트존스베리아카데미 제주), 박건호(서울목운초) 학생이 각각 수상했다.

대한폴로연맹은 올해 8월부터 해외 국가대표팀과의 경기 증가에 대비해 산하 성인국가대표팀을 선발했다. 대한폴로연맹 국가대표팀은 오는 11월2일 제주도 한국폴로클럽에서 열리는 타로 오츠카 일본폴로연맹 회장 주최 대회(대한폴로연맹 후원)에 출전할 예정이다.

또한 연맹은 올해 겨울 대표선수들을 아르헨티나로 보내 집중 훈련을 지원하는 방안을 준비하고 있다. 연맹은 유소년과 성인부가 함께하는 국내 대회를 지속적으로 확대하는 동시에 국제경험과 전문훈련 기회를 늘려 한국 폴로의 저변을 넓히고 경쟁력을 높이겠다고 밝혔다.





