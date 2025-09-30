본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

제주에서 제3회 대한폴로연맹 회장배 대회 열려

박병희기자

입력2025.09.30 08:52

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대한폴로연맹이 지난 27~28일 제주도 한국폴로클럽에서 '제3회 대한폴로연맹 회장배 대회'를 개최했다고 30일 밝혔다.


이번 대회에서는 13세 이하(U-13)부, U-13부 대표선발전, 성인선수부 경기가 열렸다. 이 중 U-13부 경기와 U-13부 대표선발전은 한국폴로클럽 내에 있는 대한폴로연맹 유·청소년 실내훈련센터에서 개최됐다. 유·청소년 실내훈련센터는 날씨에 구애받지 않고 실내 폴로 경기를 치를 수 있는 국내 최대 규모의 실내 말 훈련시설이다.

제3회 대한폴로연맹 회장배 대회에 참가한 선수가 공을 쫓아가고 있다. [사진 제공= 대한폴로연맹]

제3회 대한폴로연맹 회장배 대회에 참가한 선수가 공을 쫓아가고 있다. [사진 제공= 대한폴로연맹]

AD
원본보기 아이콘
대회 MVP에 선정된 나해온(가운데세인트존스베리아카데미 제주)과 박건호(오른쪽서울목운초) 학생 [사진 제공= 대한폴로연맹]

대회 MVP에 선정된 나해온(가운데세인트존스베리아카데미 제주)과 박건호(오른쪽서울목운초) 학생 [사진 제공= 대한폴로연맹]

원본보기 아이콘

대회 MVP는 대회 내내 안정적인 경기력을 선보인 나해온(세인트존스베리아카데미 제주), 박건호(서울목운초) 학생이 각각 수상했다.

대한폴로연맹은 올해 8월부터 해외 국가대표팀과의 경기 증가에 대비해 산하 성인국가대표팀을 선발했다. 대한폴로연맹 국가대표팀은 오는 11월2일 제주도 한국폴로클럽에서 열리는 타로 오츠카 일본폴로연맹 회장 주최 대회(대한폴로연맹 후원)에 출전할 예정이다.


또한 연맹은 올해 겨울 대표선수들을 아르헨티나로 보내 집중 훈련을 지원하는 방안을 준비하고 있다. 연맹은 유소년과 성인부가 함께하는 국내 대회를 지속적으로 확대하는 동시에 국제경험과 전문훈련 기회를 늘려 한국 폴로의 저변을 넓히고 경쟁력을 높이겠다고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

비 맞고도 '정조대왕' 구경에 싱글벙글…7㎞ 행렬까지

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

'뮷즈 대박' 국립박물관문화재단 인센티브 받는다…"연봉의 최대 10%"

트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…2년만 중대기로

새로운 이슈 보기