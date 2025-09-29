‘던지기 수법’으로 필로폰 구매·투약 40대 부부 영장

소셜미디어(SNS)를 통해 '던지기 수법'으로 필로폰을 구입해 투약한 40대 부부가 경찰에 붙잡혀 구속영장이 신청됐다.

광주 북부경찰서는 SNS를 통해 마약을 구매·투약한 혐의(마약류 관리법 위반)로 40대 부부 2명에 대해 구속영장을 신청했다고 29일 밝혔다. 이들은 지난 27일 대전 자택에서 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 이들은 지난 4월 SNS를 통해 이른바 '던지기 수법'으로 필로폰 2g을 구입했다. '던지기 수법'은 마약을 특정 장소에 숨겨두면 구매자가 나중에 찾아가는 방식이다.

이들은 구입한 필로폰을 주사기로 투약하거나 물에 희석해 흡입한 것으로 조사됐다. 경찰은 한 달여간 잠복 수사를 벌여 부부를 검거했으며, 주거지에서는 사용·미사용 주사기 수십 개가 발견됐다.

두 사람은 마약 간이검사에서 양성이 나왔고, 경찰 조사에서도 투약 사실을 인정했다. 경찰은 이들 부부를 상대로 사건 경위를 조사하는 동시에 공급책 등 윗선을 추적 중이다. 북부경찰서는 마약 범죄 증가에 대응하기 위해 별도 전담팀을 운영하고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>