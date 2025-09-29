본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

‘던지기 수법’으로 필로폰 구매·투약 40대 부부 영장

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.29 14:42

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소셜미디어(SNS)를 통해 '던지기 수법'으로 필로폰을 구입해 투약한 40대 부부가 경찰에 붙잡혀 구속영장이 신청됐다.


광주 북부경찰서는 SNS를 통해 마약을 구매·투약한 혐의(마약류 관리법 위반)로 40대 부부 2명에 대해 구속영장을 신청했다고 29일 밝혔다. 이들은 지난 27일 대전 자택에서 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있다.

광주 북부경찰서.

광주 북부경찰서.

AD
원본보기 아이콘

경찰에 따르면 이들은 지난 4월 SNS를 통해 이른바 '던지기 수법'으로 필로폰 2g을 구입했다. '던지기 수법'은 마약을 특정 장소에 숨겨두면 구매자가 나중에 찾아가는 방식이다.

이들은 구입한 필로폰을 주사기로 투약하거나 물에 희석해 흡입한 것으로 조사됐다. 경찰은 한 달여간 잠복 수사를 벌여 부부를 검거했으며, 주거지에서는 사용·미사용 주사기 수십 개가 발견됐다.


두 사람은 마약 간이검사에서 양성이 나왔고, 경찰 조사에서도 투약 사실을 인정했다. 경찰은 이들 부부를 상대로 사건 경위를 조사하는 동시에 공급책 등 윗선을 추적 중이다. 북부경찰서는 마약 범죄 증가에 대응하기 위해 별도 전담팀을 운영하고 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

360만 유튜버 '슈카', '노무현 조롱' 일베 합성 로고 사용 논란

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

국회 증감법 오늘 처리 수순…여야, 명절 전 극한 대치

새로운 이슈 보기