엔믹스, 10월13일 정규 1집 '블루 밸런타인' 발매

그룹 엔믹스(NMIXX)가 다음 달 13일 첫 번째 정규 앨범 '블루 밸런타인'(Blue Valentine)과 동명의 타이틀곡을 발매한다고 JYP엔터테인먼트가 29일 밝혔다.

앞서 엔믹스는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 앨범 콘셉트 이미지와 티저 포토를 공개했다. 사진 속 릴리, 해원, 설윤, 배이, 지우, 규진은 검은 배경 앞에서 강렬한 눈빛을 드러냈으며, 서로 볼을 맞대거나 포옹하며 팀워크를 표현했다.

빨간 사과와 파란 사과를 활용한 오브제도 눈길을 끌었다. 빨간 사과에는 유리 파편이 박혀 있지만 멤버들은 망설임 없이 손에 쥐었고, 파란 사과에는 "To you, whom I love the most but hate(가장 사랑하지만 미워하는 너에게)"라는 문구가 새겨졌다.

정규 1집에는 타이틀곡 '블루 밸런타인'을 비롯해 해원이 작사에 참여한 '포디움'(PODIUM), 릴리가 작사에 참여한 '크러시 온 유'(Crush On You), '리얼리티 허츠'(Reality Hurts)가 수록됐다. 또 팬들이 발매를 기다려온 '오오 파트 1 바일라', '오오 파트 2 슈퍼히어로'를 포함해 '스피닌 온 잇'(SPINNIN' ON IT), '피닉스'(Phoenix) 등 12곡이 담겼다.

엔믹스는 앨범 발매 이후 11월 29일과 30일 첫 단독 콘서트를 연다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



