제네시스, 美출시 5년만 누적판매 10만대 돌파

오현길기자

입력2025.09.28 10:20

"2030년 글로벌 시장 35만대 판매"

제네시스의 대형 스포츠유틸리티차(SUV) GV80이 출시 5년 만에 미국 시장에서 누적 판매 10만대를 돌파했다.


28일 제네시스에 따르면 제네시스의 첫 SUV인 GV80은 2020년 미국에서 판매를 시작한 이후 지난달까지 총 10만446대가 팔린 것으로 집계됐다.

제네시스, 美출시 5년만 누적판매 10만대 돌파
GV80은 2021년 골프 선수 타이거 우즈가 제네시스 인비테이셔널 골프대회 당시 운전 중 전복 사고를 당했는데도 큰 부상 없이 생존해 미국에서 큰 관심을 받았다. 그 이후로 판매량이 늘어 2022년 1만7521대, 2023년 1만9697대, 2024년 2만4301대가 각각 팔렸다.

GV80은 올해 1∼8월 1만7천9대의 누적 판매를 기록하며 지난해 같은 기간(1만4천416대) 대비 판매량이 20% 늘기도 했다. 관세 여파를 고려하면 큰 성과라는 것이 업계의 대체적 평가다.


GV80의 미국 판매 비중도 2023년부터 꾸준히 늘어 올해 1∼8월 글로벌 판매 4만2489대의 40%가 미국에서 팔린 것으로 집계됐다.


제네시스는 2030년 미국을 비롯한 글로벌 시장 판매 목표를 연간 35만대로 설정했다. 이는 올해 예상 실적인 22만5000대보다 55% 늘어난 공격적인 목표다. 제네시스 관계자는 "GV80은 제네시스의 대표적인 럭셔리 SUV로 높은 상품성에 편의·안전 사양을 탑재해 GV70에 이어 미국에서 누적 판매 10만대를 기록했다"고 밝혔다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
