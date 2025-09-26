본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

박기남 경복대 교수, 생성형 영상 플랫폼 '클링AI' 대표 크리에이터 선정

이영규기자

입력2025.09.26 08:31

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박기남 경복대학교 교수(영상미디어콘텐츠학과)가 글로벌 생성형 영상 플랫폼 클링AI(Kling AI)의 대표 크리에이터(Featured Creator)로 선정됐다.


클링AI는 세계 크리에이터들의 사례를 엄선해 공개하고 있으며, 박기남 교수는 'Zooi.ai'라는 창작자명으로 활동 중이다.

박기남 경복대학교 교수가 생성형 영상 플랫폼 ‘클링AI’ 대표 크리에이터로 선정됐다. 경복대학교 제공

박기남 경복대학교 교수가 생성형 영상 플랫폼 ‘클링AI’ 대표 크리에이터로 선정됐다. 경복대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

박기남 교수는 국내 영상프로덕션을 15년이상 운영해 온 디렉터이자 AI 영상콘텐츠 제작자(@zooi.ai)로, 생성형 AI 툴을 활용해 짧은 시간 안에 높은 품질의 결과물을 설계·연출해 주목받아 왔다.


박기남 교수는 "생성형 AI는 현실에서 구현하기 어려운 장면을 안전하고 효율적으로 실험할 수 있게 해준다"며 "학생들과 함께 윤리·저작권 가이드를 준수하면서 산업 현장에서 통하는 작업방식을 체득하도록 하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

낮엔 망치질 금속촌, 밤엔 예술촌…문래동 '세계에서 가장 멋진 동네' 6위

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

새로운 이슈 보기