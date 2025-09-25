본문 바로가기
무신사, 코스맥스와 업무협약…"뷰티 신제품 공동 개발"

박재현기자

입력2025.09.25 08:47

오드타입·위찌 등 제품 경쟁력 강화 취지

무신사가 글로벌 화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스와 손잡고 자체 브랜드(PB) 제품 개발을 추진하기 위한 전략적 협력에 나선다고 25일 밝혔다.

MOU 체결식에서 기념사진을 촬영하고 있는 최재영 무신사 커머스부문장(왼쪽부터)과 최재우 코스맥스 국내마케팅본부 부문장. 무신사 제공

MOU 체결식에서 기념사진을 촬영하고 있는 최재영 무신사 커머스부문장(왼쪽부터)과 최재우 코스맥스 국내마케팅본부 부문장. 무신사 제공

무신사는 최근 서울 성동구 성수동 본사에서 코스맥스와 전략적 제휴를 위한 양해각서(MOU) 체결식을 진행했다. 협약은 ▲오드타입(ODDTYPE) ▲위찌(WHIZZY) ▲무신사 스탠다드 뷰티(MUSINSA STANDARD BEAUTY) ▲레스트앤레크레이션 뷰티(Rest&Recreation Beauty) 등 무신사 뷰티가 선보이는 자체 브랜드의 전문성을 강화하기 위해 추진됐다.


이번 협약은 무신사의 브랜드 기획력과 코스맥스의 연구개발(R&D)·제조 역량을 결합해 뷰티 제품 경쟁력을 강화하려는 취지다. 앞으로 양사는 ▲신규 원료 공동 개발 ▲신제품 관련 신기술 및 제형 개발 협업 ▲무신사 뷰티 브랜드의 코스맥스 차이나 생산 프로젝트 공동 수행 등 다각적인 협력을 진행할 예정이다.

무신사는 이번 협력을 통해 코스맥스의 독자 기술인 '화이트 플러스좀'을 적용한 새로운 미백 기능성 원료를 개발해 무신사 뷰티 자체 브랜드의 신제품을 출시할 예정이다.


최재영 무신사 커머스부문장은 "글로벌 1위 화장품 ODM 기업인 코스맥스와 협업을 통해 무신사의 뷰티 제조 역량을 한층 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "신규 기술을 적용한 차별화된 제품으로 고객에게 새로운 가치를 선보이겠다"고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
