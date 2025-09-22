광명시, 의료-돌봄 잇는 '돌봄통합 지원사업' 본격 출범

5개 의료기관과 협약…퇴원환자 연계 지원 강화

박승원 시장 "의료와 돌봄 촘촘히 연결해 안심도시 만들 것"

경기도 광명시가 지역 의료기관·사회복지시설 등과 협력해 돌봄과 의료를 하나로 잇는 지역 맞춤형 통합지원체계 구축에 나선다.

22일 광명시청 잔디광장에서 개최된 '광명형 돌봄통합지원사업' 출범식에서 박승원 광명시장(왼쪽 세번째)이 참여 기관 관계자들과 원활한 돌봄통합 지원체계 구축을 다짐하고 있다. 광명시 제공

광명시는 22일 시청 잔디광장에서 '광명형 돌봄통합지원사업' 출범식을 개최했다. 출범식은 보건복지부 돌봄 통합지원 시범사업에 선정으로 다음 달 1일 본격적인 사업 추진을 앞두고 시민과 함께 비전을 선포하기 위해 마련됐다.

'광명 안에서 돌봄+의료연계, 건강한 삶 보장'이라는 슬로건을 내세워 열린 출범식 행사에는 관내 병·의원 대표, 사회복지시설 및 유관기관 관계자, 시민 등 100여 명이 참석했다.

행사에서는 ▲중앙대병원 광명병원 ▲광명성애병원 ▲광명기대찬병원 ▲광명21세기병원 ▲광명새움병원 등 관내 5개 의료기관과 퇴원환자 연계를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약은 퇴원환자가 의료 공백 없이 지역에서 돌봄을 이어갈 수 있도록 지원 체계를 마련하는 것이 핵심이다. 참여 병원은 돌봄이 필요한 환자가 있으면 시에 의뢰하고, 시는 이를 돌봄통합지원사업과 연결해 환자가 일상으로 복귀할 수 있도록 의료·복지 서비스를 제공한다. 예컨대 혼자 사는 어르신이 퇴원하면 병원이 시에 알리고, 시는 방문 요양, 식사 지원, 한의사 방문진료 등 맞춤형 서비스를 연계해 가정에서도 끊김 없는 돌봄을 받을 수 있도록 돕는다.

시는 이를 위한 행정 지원과 통합사례관리, 민·관 자원 연계와 조정 역할을 맡아 지속 가능한 지역 돌봄 체계를 구축한다. 또 ▲지역 실정에 맞춘 현장 중심 모델 개발 ▲의료·돌봄 협력체계 구축 ▲시민 공감대 형성 등을 통한 인식 개선 등을 핵심 과제로 수행하게 된다.

박승원 광명시장은 "광명형 돌봄통합지원사업은 시민이 살던 곳에서 건강하고 행복한 삶을 이어가도록 돕는 중요한 전환점"이라며 "의료와 돌봄을 촘촘히 연결해 시민 모두가 안심할 수 있는 도시를 만들겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



