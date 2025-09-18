[속보] 네이버, ‘부동산 매물정보 갑질’ 혐의 1심 벌금 2억원

네이버가 부동산 매물 정보 제공 업체를 상대로 '갑질'을 했다는 의혹으로 기소된 사건의 1심에서 18일 벌금 2억원을 선고받았다.





구채은 기자 faktum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>