'배틀오브더이어 월드파이널' 20~21일 화성종합경기타운서 개최

국내 첫 개최…33개국 1000여명 참가

세계 최대 규모의 브레이킹 댄스 국제대회인 '2025 배틀오브더이어 월드파이널'이 오는 20~21일 경기도 화성시 화성종합경기타운 실내체육관에서 개최된다.

16일 화성종합경기타운에서 개최된 배틀오브더이어 월드파이널 미디어데이 행사에서 김헌준 집행위원장이 대회 개최계획을 설명하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

'브레이킹 월드컵'이라 불리는 이 대회는 세계 5대 메이저 대회이자 가장 역사가 오래된 대회로, 전 세계 33개국 1000여 명의 선수가 참가한다. 이 대회 월드파이널이 국내 개최는 처음이다.

화성시와 대한브레이킹연맹은 16일 화성종합경기타운 대회의실에서 미디어데이를 개최했다. 행사에서는 브레이킹 아티스트들의 역동적인 기본 동작 시연과 함께 김헌준 대회 집행위원장의 대회 소개 및 행사 추진 계획 발표가 이어졌다.

대회 첫째 날인 20일에는 1대1배틀, 2대2배틀, 키즈배틀 3가지 종목이 진행된다. 이어 21일에는 메인 행사인 크루 퍼포먼스와 크루 배틀 종목이 진행된다.

크루 종목은 각국 예선전을 통과한 팀들이 참가하며, 우승팀에게는 상금 각 3000만원이 수여된다. 대회에는 2024 파리올림픽 금메달리스트 '필위자드' 등 올림픽 수상팀과 스트릿월드파이터 우승팀 오사카 오조갱의 '쿄카' 등이 배틀 게스트로 참여한다.

행사에서는 키드밀리, 비와이 등 힙합 뮤지션들의 축하 공연도 열린다.

조승현 화성시 대변인은 "전통적인 문화예술인의 도시인 화성시에서 이번 대회를 개최하는 것은 전통과 현대, 동양과 서양이 어우러지는 것으로 특별한 의미가 있다"며 "선도적으로 한류 문화를 만들어낸 한류 스타들의 역동적인 무대에 시민 여러분의 뜨거운 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

대회와 관련된 자세한 사항은 '배틀오브더이어 월드파이널' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>