[타볼레오]사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ…날렵함에 효율 더한 프리우스

도요타 프리우스 시승기

실제 주행 연비 22㎞/ℓ까지 기록

2026년형 라인업에 사륜구동 추가

기름 냄새만 맡아도 간다는 프리우스가 더 강력하게 돌아왔습니다. 사륜구동(AWD) 모델인데도 20㎞/ℓ 넘는 연비를 누릴 수 있었는데요. 프리우스 AWD 모델을 타본 국내 자동차 기자들은 "하이브리드는 역시 프리우스"라고 입을 모았습니다.

도요타코리아 '2026년형 프리우스 HEV AWD XLE' AD 원본보기 아이콘

도요타 프리우스는 세계 최초 양산형 하이브리드(HEV) 자동차입니다. 프리우스라는 이름은 라틴어로 '선구자'라는 뜻이죠. 1997년 프리우스 1세대 모델 출시 이후 친환경 차로 사랑받으며 할리우드 스타들이 즐겨 타는 차로 유명해지기도 했는데요. 올해 2026년형 출시에서는 효율성과 안정성을 강화한 AWD 모델을 라인업에 추가했습니다.

에너지 효율성에 더해 주행 안정성, 파격적인 디자인을 갖춘 프리우스 AWD 모델을 지난 10일 시승해 봤습니다. 시승 코스는 서울 송파구 롯데월드타워에서 경기 이천 일대를 오가는 왕복 170㎞ 구간입니다.

'2026년형 프리우스 HEV AWD XLE'은 도심에서도 20㎞/ℓ 넘는 연비를 누릴 수 있었다. 전영주 기자 원본보기 아이콘

한국토요타자동차는 프리우스 AWD 모델이 복합연비 20.0㎞/ℓ의 국내 인증을 받았다고 밝혔는데요. 실연비가 공식 연비보다 높게 훨씬 높았습니다. 도심에서 22.1㎞/ℓ까지 기록을 확인했어요. 꽉 막힌 퇴근길에서 가감속을 반복할 때도, 고속도로에서 빠르게 달릴 때도 연비가 20㎞/ℓ 밑으로 떨어지지 않았습니다. 주행하는 내내 더욱 경쾌한 엑셀 반응을 보여주는 '스포츠' 모드를 사용했는데도요.

상황에 맞게 최적의 AWD 퍼포먼스를 기대할 수 있다는 점도 좋았어요. 출발할 땐 노면 상태 분석으로 최적의 토크를 분배해 안정적인 출발을 돕습니다. 주행 시 자동으로 후륜의 힘을 줄이고 이륜주행(2WD)으로 전환해 연비를 높입니다. 빗길이나 눈길처럼 도로 상황이 안 좋으면 부드럽게 네바퀴 굴림으로 바뀝니다.

도요타코리아 '2026년형 프리우스 HEV AWD XLE' 원본보기 아이콘

'연비는 좋지만 주행이 지루하다'는 평가도 옛말이 됐습니다. 프리우스 AWD 모델은 시스템 총출력을 199마력으로 확 끌어올렸습니다. 기존 LE·XLE 모델보다 3마력 더 늘어난 수치입니다. 곡선 구간에서는 코너링 시 민첩한 움직임이 운전 재미를 높였습니다. 정밀한 핸들링을 통해 부드럽게 코너에 진입할 수 있었고, U자에 가까운 급격한 코너링 구간에서도 몸의 쏠림이 덜 느껴졌습니다. 제동력 역시 우수해 구불대는 도로가 오래 이어져도 운전자에게 자신감을 줬습니다.

이승훈 도요타코리아 상품기획팀 매니저는 "섀시와 브레이크 시스템을 강화해 안전한 주행이 가능하도록 했다"며 "전기모터와 펌프를 활용한 브레이크 시스템 '액티브 하이드롤릭 부스터-G'를 탑재해 제동력과 승차감을 향상했다"고 설명했습니다.

모터사이클 계기판과 비슷한 작은 디지털 계기판. 헤드업 디스플레이(HUD) 자리에 있어서 시선이 자연스럽게 전방을 향한다. 전영주 기자 원본보기 아이콘

운전석에 앉아보니 모터사이클 계기판과 비슷한 작은 디지털 계기판이 눈에 띄었습니다. 계기판을 보는 시선이 헤드업 디스플레이(HUD)와 맞닿아있어서, 시선이 자연스럽게 이어진다는 점에서 편안했습니다. 물리 버튼도 반가웠습니다. 최근 몇 년간 자동차 회사들은 경쟁적으로 커다란 디스플레이를 차 안에 넣고, 이를 통해 차의 모든 기능을 제어하는 것을 신기술로 소개해 왔는데요. 프리우스는 공조·열선 등을 물리 버튼으로 조작할 수 있도록 남겨두고 볼륨 조작도 다이얼로 돌리는 방식이었습니다.

외관 디자인은 프리우스 1세대부터 강조한 날렵함이 이번 모델로도 이어졌습니다. 무게 중심이 낮은 스포츠카 같은 실루엣이라는 게 첫인상이었는데요. 공기역학적인 설계를 위해 앞유리 경사도를 21.6도로 낮췄기 때문이었습니다. 앞유리 경사를 낮추다 보니 루프(지붕)도 낮아졌습니다. 루프의 가장 높은 지점(피크 포인트)도 뒤로 이동했고요.

도요타코리아 '2026년형 프리우스 HEV AWD XLE' 원본보기 아이콘

그렇다면 가격은 어떨까요. 권장소비자가격은 프리우스 하이브리드 AWD 기준 4530만원(개별소비세 3.5% 기준)입니다. 국산 하이브리드 모델과 비교하면 결코 만만한 수준은 아니죠. 비슷한 가격의 국산 모델을 찾아보자면 싼타페 하이브리드 사륜구동(4350만원) 정도인데요. 체급이 높고 스포츠유틸리티차량(SUV)인 싼타페 HEV와 가격이 비슷할 정도이니, 프리우스에 대한 가격 부담은 꽤 있는 셈입니다.

다만 국산 하이브리드 세단에서 사륜구동을 제공하는 모델은 없기 때문에, AWD 하이브리드의 파워풀한 주행감이나 효율적인 연비를 동시에 원하는 소비자라면 자연스럽게 프리우스 AWD를 구매 목록에 올릴만 합니다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>