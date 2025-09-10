곡성보건의료원, 심뇌혈관질환 예방 '레드서클존 캠페인'

혈압·혈당·콜레스테롤 등 파악

전남 곡성군 보건의료원은 지난 9일 군청 1층 로비에서 직원과 민원인 200여명을 대상으로 '2040세대 청장년층 자기혈관 숫자알기, 레드서클존 운영 및 캠페인'을 진행했다고 10일 밝혔다.

이번 캠페인은 '20대부터 시작하는 혈압·혈당·콜레스테롤 관리로 우리 모두 건강 동행'을 슬로건으로, 직장인 청장년층이 근무지에서 손쉽게 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 확인하고 자신의 혈관 건강 상태를 바로 인지할 수 있도록 하는 데 중점을 두었다.

참여자들은 현장에서 혈압·혈당·콜레스테롤 측정을 통해 개인별 수치를 확인했으며, 이를 바탕으로 생활습관 개선 필요성을 체감하고 건강상담을 받았다. 이를 통해 심뇌혈관질환 조기 발견과 예방의 중요성을 알리고, 직장인 스스로 건강관리에 관심을 가질 수 있도록 했다.

곡성군 보건의료원은 이번 캠페인에 이어 오는 15일 보건의료원 내원자를 대상으로 '레드서클 캠페인'을 추가로 진행할 계획이다.

군 관계자는 "젊은 직장인도 혈관 건강관리가 꼭 필요하다"며 "앞으로도 일상에서 쉽게 참여할 수 있는 맞춤형 건강 캠페인을 이어가겠다"고 말했다.





