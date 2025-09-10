본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

밀양시, 복합문화공간 '열두달·볕뉘' 문화행사 운영

영남취재본부 주소은기자

입력2025.09.10 13:38

시계아이콘01분 09초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시민과 방문객 위한 문화 향유 공간

경남 밀양시는 시민과 방문객을 위한 문화 향유 공간으로 자리매김한 복합문화공간 '열두달'과 '볕뉘'에서 다양한 문화프로그램을 운영한다.


지난해 11월 문을 연 '열두달'과 올해 4월 개관한 '볕뉘'는 각기 다른 공간 특성을 살려 예술 전시, 플리마켓, 전통문화 체험 등 다채로운 프로그램을 지속해서 운영하며 밀양시 문화도시 조성의 핵심 거점 역할을 하고 있다.

복합문화공간 ‘열두달·볕뉘’. 밀양시 제공

복합문화공간 ‘열두달·볕뉘’. 밀양시 제공

AD
원본보기 아이콘

'열두달'은 햇살문화캠퍼스(구. 밀양대학교 부지)에 조성된 복합문화공간으로, 지역 특산물을 활용한 특화 음료와 휘낭시에(프랑스 전통 구움 과자)가 인기를 얻으며 문화 명소로 자리매김했다.

1∼2층은 카페 라운지와 사계절 테마 공간, 3층은 창작교육실, 세미나실, 팝업 공간 등으로 구성돼 전시·교육·상영·체험 등 복합 프로그램을 유연하게 운영하고 있다.


특히 9월부터 주말마다 '열두달' 앞마당에서는 '밀양아리랑아트마켓 그곳'을 열어 지역 예술가·창작자의 작품 판매, 체험 프로그램, 버스킹 공연 등을 진행한다. 또한 11월에는 '밀양대페스타'를 확장한 통합형 축제를 개최해 국제 콘퍼런스, 도시전략 포럼, 축제·박람회·전시를 함께 선보일 예정이다.


'볕뉘'는 밀양향교와 교동 일원의 100년 이상 된 전통·근대한옥을 현대적으로 재해석한 문화공간으로, 3동의 한옥 건축물에 공예품 전시판매장, 카페, 전통차 체험 공간, 휴게공간 등을 갖추고 있다. 지역 특화 계절 차와 밀양 농산물을 활용한 전통 다과, 수제 다식을 선보이며 지역 정체성을 체험할 수 있는 공간으로 운영되고 있다.

여름철에는 향교 배롱나무 개화 시기를 맞아 지역 내 대표적인 사진 명소로 인기를 끌며, 9월부터는 매주 토요일 오후 3시 '선비풍류' 공연, 매월 넷째 주 금요일 오후 7시 '달빛풍류'공연을 통해 전통 문화공연을 이어간다.


아울러 오는 27일부터 28일까지 교동 고택 일원에서 '볕뉘 한가위 대잔치'가 열린다. 이 행사는 세시풍속을 현대적 감성으로 재해석한 로컬 문화축제로, 추석맞이 농산물 판매, 예술인 마켓, 버스킹 공연, 전통 복식 체험 등 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 다양한 프로그램으로 구성된다.


두 공간 모두 월요일을 제외한 전 요일 운영되며, 누구나 자유롭게 방문할 수 있다. '열두달'은 밀양시 밀양대로 1908, 5호관(구. 밀양대학교 내)에 위치하며, 오전 11시부터 오후 9시까지 운영된다. '볕뉘'는 밀양시 밀양향교3길 9에 자리하며 주중 오전 11시부터 오후 7시까지, 주말 오전 10시부터 오후 7시까지 운영된다.


시 관계자는 "열두달과 볕뉘가 시민과 방문객이 함께 즐길 수 있는 문화 향유 공간으로 자리 잡아 밀양의 문화적 매력을 널리 알리는 거점이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장

복제 당한 'K브랜드' 5년새 '6배 급증'…카카오 연매출 증발

새로운 이슈 보기