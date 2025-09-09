이상근 고성군수, 굴·가리비 폐사 피해 양식장 현장 방문

올해 6월 첫 관측 이후로

산소부족 물덩어리 발생



이상근 경남 고성군수가 산소부족 물덩어리(빈산소수괴)발생에 의한 굴·가리비 폐사 피해 양식장 현장을 방문했다.

이상근 고성군수, 굴·가리비 피해 양식장 현장 방문. AD 원본보기 아이콘

산소부족 물덩어리는 올해 6월 경남도 해역에 첫 관측 이후로 현재까지 발생하고 있으며, 바닷물에 녹아있는 산소 농도가 3mg/L 이하인 물덩어리로 해수 순환이 원활하지 못한 반 폐쇄성 내만에서 표층과 저층의 수온 차가 큰 여름철에 주로 발생한다.

표층 수온 상승으로 성층(수온약층)이 생기면 표층수와 저층수가 잘 섞이지 않아 표층에서 저층으로의 산소공급이 단절되어 어업피해가 발생한다.

고성군은 굴·가리비 양식장에서 양식물 폐사 피해가 발생해 현재까지 51개소, 91어가, 130㏊ 규모로 피해 신고 접수되었으며, 자연재난 복구비 산정액은 20억8000만원 정도이다. 고성군은 농어업재해대책법에 따라 이번 주부터 합동 피해조사반을 편성하고 현장 피해조사를 실시하여 신속한 복구에 최선을 다할 예정이다.

지난 8일 현장을 찾은 이 군수는 자란만 양식장 현장을 방문하여 피해 현장을 점검하고 피해어업인의 애로사항을 청취하면서 "조속한 피해 현장 점검 및 복구지원금 지급으로 어업인의 피해를 함께 돕겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>