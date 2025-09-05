본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"테슬라, 역풍에도 모멘텀은 유효"

김진영기자

입력2025.09.05 07:54

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국투자증권이 5일 테슬라에 대해 인플레이션감축법(IRA) 세액공제 종료는 리스크 요인이지만, 3분기 미국 전기차 판매 반등으로 단기 실적 개선이 기대된다며 글로벌 전기차 최선호주 의견을 유지했다.


테슬라의 지난 2분기(4~6월) 매출은 224억9600만달러(약 31조원)로 전년 동기 대비 12% 감소했다. 같은 기간 주당순이익(EPS)은 0.40달러로 23% 줄었다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 실적 발표 후 콘퍼런스콜에서 전기차 세금 공제 혜택의 소멸로 향후 어려운 시기를 겪을 것으로 전망하기도 했다.

이지수 한국투자증권 연구원은 "향후 관전 포인트는 저가형 신차 출시 시점과 해당 모델이 기존 라인업 대비 가격 및 기능 측면에서 얼마나 차별화돼 수요를 견인할 수 있는지"라며 "저가형 전기차는 예정대로 6월부터 초기 생산이 시작됐고, 하반기부터 양산도 추진 중이라는 점은 긍정적"이라고 평가했다.


자율주행 관련 모멘텀이 여전히 유효한 점도 비관론을 희석하는 요인으로 지목된다. 이 연구원은 "테슬라는 차량 제조부터 플랫폼까지 수직계열화를 완성한 유일한 업체이자 기술 면에서도 선도적 위치를 점하고 있고 로보택시와 완전자율주행(FSD) v14 출시를 앞두고 기술 발전에 집중하고 있다"며 '도조'(Dojo) 등 천문학적인 돈이 소모됐던 AI 프로젝트들이 축소되는 점도 숨통을 트이게 할 것으로 짚었다.

[클릭 e종목]"테슬라, 역풍에도 모멘텀은 유효"
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다[부동산AtoZ] "서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

노담구역서 뻐끔뻐끔…과태료 10만원이 노답이다

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

서대문구 초등생 유괴미수 남성 3명 긴급체포…2명 구속영장

새로운 이슈 보기